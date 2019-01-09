Беглов: В ситуации с «Метростроем» правых нет, все виноваты

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в трудностях с метростроением в городе виноваты как проектировщики, так и заказчик в лице Смольного и сами подрядчики. Городские власти готовы идти на самые радикальные меры для исправления ситуации.

Как заявил Беглов 9 января в ходе рабочего совещания с вице-губернаторами и членами правительства Петербурга, «все виноваты, нет ни одного правого». Вице-губернатор Николай Бондаренко, в свою очередь, рассказал, что погашены долги перед 6541 рабочим за сентябрь, октябрь и ноябрь. По его словам, у города есть задел, чтобы расплатиться с метростроевцами за декабрь.

Напомним, что под конец года из-за задержанных более чем на 2 месяца зарплат на разных объектах метростроения рабочие начали устраивать забастовки и голодовки. По последним данным, «Метрострой» за сентябрь — ноябрь задолжал своим сотрудникам около 245 млн рублей.