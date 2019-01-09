Как зенитовцы готовились к продолжению чемпионской гонки. «Фонтанка» выяснила, где и как отдыхают петербургские футболисты
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Они женились, покоряли пальмы и делились с фанатами сокровенными тайнами. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как игроки и главный тренер «Зенита» набирались сил перед новыми тяжелыми битвами в чемпионате России и Лиге Европы.
Футболисты «Зенита» уже почти месяц находятся в отпуске. В жизни некоторых из них за это время изменилось многое. Например, у Матиаса Краневиттера, который в последнее время играет не очень часто, родился сын.
«Наш принц родился. Невероятное чувство. Ты воин, моя любовь. Большое спасибо всем! Томас!» — написал Краневиттер в честь этого события.
Самый стильный футболист клуба Клаудио Маурисио, после перехода которого «Зенит» даже выпустил линейку классической одежды, на Мальдивах позволил себе немного выйти из образа грустного романтика.
Себастьян Дриусси решил тоже немного сменить стиль. Теперь он блондин.
Самый востребованный, если верить трансферным слухам, игрок «Зенита» Леандро Паредес, кажется, вообще не переживает о своем будущем, сидя на этой пальме.
Надеемся, что встреча с самим Зинедином Зиданом хоть немного скрасит Олегу Шатову такой тяжелый для него 2018 год.
У Магомеда Оздоева тоже было не все гладко, но он поехал искать ответы на свои вопросы на малую родину. И кажется, нашел.
Роберту Маку после двух лет в Петербурге ничего не страшно.
Одним холостым в «Зените» за этот месяц стало меньше — Эммануэль Маммана больше не интересен незамужним петербурженкам.
Главный тренер Сергей Семак со всей своей большой семьей уехал на Бали заниматься серфингом.
Уходящий год оказался для меня непростым, но я верю, что все испытания и уроки судьбы – к лучшему. В двадцать лет, тридцатилетние женщины казались мне старыми, но только теперь я понимаю, что с каждым годом мы приобретаем ценнейший жизненный опыт, меняя прошивку, становясь новой, улучшенной версией самих себя и биологический возраст не имеет никакого значения. Подводя итоги, могу сказать только одно – я рада, что мне удалось так много успеть за это время. Да, я не врач и не бизнесмен, не училась в Англии и скорее всего не стану главным редактором журнала Vogue. Мне 37, я мама семерых детей, наконец то знаю своё предназначение в жизни и не боюсь перемен. У меня замечательные, самые лучшие друзья, любимое дело. Я наконец-то начала себе нравиться, забыв о комплексах, преследовавших меня годами, приняла себя такой, какая я есть, научилась слышать и слушать своё тело. Веганская философия помогла избавиться от всего лишнего, поправить здоровье, чувствовать себя легкой и чистой. Надеюсь, что следующий год станет началом новой главы моей истории, где будут только положительные герои – честные, порядочные, добрые, искренние люди, на которых всегда можно положиться, события волнующие душу, невероятные путешествия, встречи и много полезной работы. Я благодарна 2018 году за всех вас – моих читателей, кто все это время был рядом, верил в меня и поддерживал, не давал закончить писать, когда опускались руки. Желаю каждому из вас духовного и физического здоровья, море любви и смелости для принятия важных решений, ведь порой, живя по заданному плану, мы бежим не разбирая дороги, споткнувшись только о крышку собственного гроба, не понимая сколько важного и нужного пропускали мимо.... Пусть сбудутся все мечты, если они добрые и светлые, и грядущий год для всех нас будет мирным и плодотворным. С Новым годом! Обнимаю каждого из вас искренне и тепло. ❤️
Заодно коуч завел инстаграм. 10 фото за неделю, и это не считая «сторис»!
Но и это еще не все. Семак успевал дискутировать в комментариях с болельщиками. Одному из них на дерзкую претензию о примитивной игре («Когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?») Сергей Богданович ответил максимально остроумно: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат».
Главная звезда уходящего года Артем Дзюба отличился и здесь. Нападающий встретил Новый год в старорусском стиле.
Впрочем, куда же без Дэдпула и Черной Пантеры.
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