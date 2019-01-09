18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -6
$ 67.08р
76.91р
21:03 09.01.2019
Расширенный поиск

Спорт
09.01.2019 18:29
Печать

Как зенитовцы готовились к продолжению чемпионской гонки. «Фонтанка» выяснила, где и как отдыхают петербургские футболисты

Как зенитовцы готовились к продолжению чемпионской гонки. «Фонтанка» выяснила, где и как отдыхают петербургские футболисты

скриншот с сайта instagram.com

Они женились, покоряли пальмы и делились с фанатами сокровенными тайнами. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как игроки и главный тренер «Зенита» набирались сил перед новыми тяжелыми битвами в чемпионате России и Лиге Европы.

Футболисты «Зенита» уже почти месяц находятся в отпуске. В жизни некоторых из них за это время изменилось многое. Например, у Матиаса Краневиттера, который в последнее время играет не очень часто, родился сын.

 

«Наш принц родился. Невероятное чувство. Ты воин, моя любовь. Большое спасибо всем! Томас!» — написал Краневиттер в честь этого события.

Самый стильный футболист клуба Клаудио Маурисио, после перехода которого «Зенит» даже выпустил линейку классической одежды, на Мальдивах позволил себе немного выйти из образа грустного романтика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😜🇲🇻😜 #holiday #maldives #snorkeling

Публикация от Claudio Marchisio (@marchisiocla8)

 

Себастьян Дриусси решил тоже немного сменить стиль. Теперь он блондин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz navidad para todos.! 🎄 😍❤️

Публикация от Driussi Sebastian ⚽️ (@sebadriussi.11)

 

Самый востребованный, если верить трансферным слухам, игрок «Зенита» Леандро Паредес, кажется, вообще не переживает о своем будущем, сидя на этой пальме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😍😍😍😍😍😍😍😍 ❤️

Публикация от Leandro (@leoparedes20)

 

Надеемся, что встреча с самим Зинедином Зиданом хоть немного скрасит Олегу Шатову такой тяжелый для него 2018 год.

 

У Магомеда Оздоева тоже было не все гладко, но он поехал искать ответы на свои вопросы на малую родину. И кажется, нашел.

 

Роберту Маку после двух лет в Петербурге ничего не страшно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morning Mood❄️❄️❄️

Публикация от Robert Mak (@robertmak29)

 

Одним холостым в «Зените» за этот месяц стало меньше — Эммануэль Маммана больше не интересен незамужним петербурженкам.

Главный тренер Сергей Семак со всей своей большой семьей уехал на Бали заниматься серфингом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уходящий год оказался для меня непростым, но я верю, что все испытания и уроки судьбы – к лучшему. В двадцать лет, тридцатилетние женщины казались мне старыми, но только теперь я понимаю, что с каждым годом мы приобретаем ценнейший жизненный опыт, меняя прошивку, становясь новой, улучшенной версией самих себя и биологический возраст не имеет никакого значения. Подводя итоги, могу сказать только одно – я рада, что мне удалось так много успеть за это время. Да, я не врач и не бизнесмен, не училась в Англии и скорее всего не стану главным редактором журнала Vogue. Мне 37, я мама семерых детей, наконец то знаю своё предназначение в жизни и не боюсь перемен. У меня замечательные, самые лучшие друзья, любимое дело. Я наконец-то начала себе нравиться, забыв о комплексах, преследовавших меня годами, приняла себя такой, какая я есть, научилась слышать и слушать своё тело. Веганская философия помогла избавиться от всего лишнего, поправить здоровье, чувствовать себя легкой и чистой. Надеюсь, что следующий год станет началом новой главы моей истории, где будут только положительные герои – честные, порядочные, добрые, искренние люди, на которых всегда можно положиться, события волнующие душу, невероятные путешествия, встречи и много полезной работы. Я благодарна 2018 году за всех вас – моих читателей, кто все это время был рядом, верил в меня и поддерживал, не давал закончить писать, когда опускались руки. Желаю каждому из вас духовного и физического здоровья, море любви и смелости для принятия важных решений, ведь порой, живя по заданному плану, мы бежим не разбирая дороги, споткнувшись только о крышку собственного гроба, не понимая сколько важного и нужного пропускали мимо.... Пусть сбудутся все мечты, если они добрые и светлые, и грядущий год для всех нас будет мирным и плодотворным. С Новым годом! Обнимаю каждого из вас искренне и тепло. ❤️

Публикация от Anna Semak (@annas_secret_garden)

Заодно коуч завел инстаграм. 10 фото за неделю, и это не считая «сторис»!

Но и это еще не все. Семак успевал дискутировать в комментариях с болельщиками. Одному из них на дерзкую претензию о примитивной игре («Когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?») Сергей Богданович ответил максимально остроумно: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат». 

Главная звезда уходящего года Артем Дзюба отличился и здесь. Нападающий встретил Новый год в старорусском стиле.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вечеринка в русском народном стиле😂

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

Впрочем, куда же без Дэдпула и Черной Пантеры.


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
09.01.2019 13:10

Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в конце декабря в полном соответствии с заявленными сроками ввела в эксплуатацию первую очередь квартала «Галактика», который возводится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
Setl City
09.01.2019 12:53

Setl City сдала корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2»

Setl City ввела в эксплуатацию корпус 2.8 ЖК «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино». Фасады здания выходят на ул. Шувалова и Ручьевский пр. Секции формируют уютный внутренний двор с благоустроенными детскими и спортивными площадками.
Магазин КЕЙ
08.01.2019 10:00

Разбор бренда Samsung от специалистов КЕЙ

Сегодня тяжело представить рынок электроники и бытовой техники без продукции Samsung. Под этим брендом выпускаются смартфоны, планшеты, телевизоры, мониторы и прочие устройства
Магазин КЕЙ
03.01.2019 10:00

Rubetek – обзор продукции от специалистов КЕЙ

Технологии «умного дома» в последние годы буквально захлестнули сегмент оборудования.
фото предоставлено пресс-службой Мамбы
29.12.2018 13:58

Мамба запустила персональные трансляции

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.
«Лидер Групп»
29.12.2018 13:46

ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
29.12.2018 13:20

Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.
Setl City
29.12.2018 12:55

Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.
Банк «ВБРР»
29.12.2018 10:29

ВБРР завершает год в списке топ-15 российских банков

Всероссийский банк развития регионов вошел в 15 крупнейших банков по размерам активов. Рейтинг опубликован изданием «Коммерсантъ» по данным «Интерфакс-ЦЭА» по итогам 3 квартала 2018 года
«Лидер Групп»
29.12.2018 10:19

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?
Андрей Панов/ПАО «Аэрофлот»
28.12.2018 18:09

Андрей Панов назначен зам. ген. директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу

Заместителем генерального директора ПАО «Аэрофлот» по стратегии и маркетингу назначен Андрей Панов. Его кандидатура была утверждена решением Совета директоров компании, приказ о назначение подписан 26 декабря 2018 года
Фото предоставлено компанией "АРТ-Технологии"
28.12.2018 17:42

Yota Lab открывает «Сад сновидений»

Yota Lab открывает большую выставку интерактивных инсталляций «Сад сновидений» с применением инновационных технологий (0+). Посетителей ждут 15 тематических зон, погружающих в мир снов с помощью 3D-графики, VR, робототехники, а также видеомаппинга и звуковых эффектов.