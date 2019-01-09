Как зенитовцы готовились к продолжению чемпионской гонки. «Фонтанка» выяснила, где и как отдыхают петербургские футболисты

скриншот с сайта instagram.com

Они женились, покоряли пальмы и делились с фанатами сокровенными тайнами. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает, как игроки и главный тренер «Зенита» набирались сил перед новыми тяжелыми битвами в чемпионате России и Лиге Европы.

Футболисты «Зенита» уже почти месяц находятся в отпуске. В жизни некоторых из них за это время изменилось многое. Например, у Матиаса Краневиттера, который в последнее время играет не очень часто, родился сын.

«Наш принц родился. Невероятное чувство. Ты воин, моя любовь. Большое спасибо всем! Томас!» — написал Краневиттер в честь этого события.

Самый стильный футболист клуба Клаудио Маурисио, после перехода которого «Зенит» даже выпустил линейку классической одежды, на Мальдивах позволил себе немного выйти из образа грустного романтика.

Себастьян Дриусси решил тоже немного сменить стиль. Теперь он блондин.

Самый востребованный, если верить трансферным слухам, игрок «Зенита» Леандро Паредес, кажется, вообще не переживает о своем будущем, сидя на этой пальме.

Надеемся, что встреча с самим Зинедином Зиданом хоть немного скрасит Олегу Шатову такой тяжелый для него 2018 год.

У Магомеда Оздоева тоже было не все гладко, но он поехал искать ответы на свои вопросы на малую родину. И кажется, нашел.

Роберту Маку после двух лет в Петербурге ничего не страшно.

Одним холостым в «Зените» за этот месяц стало меньше — Эммануэль Маммана больше не интересен незамужним петербурженкам.

Главный тренер Сергей Семак со всей своей большой семьей уехал на Бали заниматься серфингом.

Заодно коуч завел инстаграм. 10 фото за неделю, и это не считая «сторис»!

Но и это еще не все. Семак успевал дискутировать в комментариях с болельщиками. Одному из них на дерзкую претензию о примитивной игре («Когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?») Сергей Богданович ответил максимально остроумно: «Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат».

Главная звезда уходящего года Артем Дзюба отличился и здесь. Нападающий встретил Новый год в старорусском стиле.

Впрочем, куда же без Дэдпула и Черной Пантеры.