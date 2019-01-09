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Общество
09.01.2019 19:13
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«Налог на Alibaba» соберут онлайн. Как платить пошлины на зарубежный интернет-шопинг

Минфин подсластил пилюлю снижения порога беспошлинного ввоза: россиянам разрешили платить налог за дорогие онлайн-покупки по Интернету.

«Налог на Alibaba» соберут онлайн. Как платить пошлины на зарубежный интернет-шопинг

Кирилл Кухмарь/Коммерсантъ

Пока воспользоваться сервисом дистанционной оплаты могут клиенты китайского гиганта AliExpress и латвийского интернет-магазина Joom. Но в будущем «Почта России» обещает подключить и другие «основные маркетплейсы». Клиенты прочих сервисов доставки возможности мгновенной оплаты лишены: им нужно ждать декларации и пользоваться сторонними платежными сервисами.

С 1 января дорогие покупки в зарубежных онлайн-магазинах стали менее выгодны для россиян. Согласно новым правилам ЕАЭС, порог беспошлинного ввоза сократился вдвое – с 1000 до 500 евро (а с 2020 года планка упадет еще ниже — до 200 евро). Если общая сумма товаров, заказываемых в Россию в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов окажется более 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы сверх норматива, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх этого лимита.

Привлекать любителей трансграничного шопинга к соблюдению финансовой дисциплины решили с помощью упрощения процедуры платежа. Взимать пошлины дистанционно власти обещали еще в мае 2018 года. Но необходимый приказ Минфин опубликовал лишь в конце декабря. В соответствии с ним, таможенные операции с товарами, приобретенными в зарубежных интернет-магазинах для личного пользования, смогут совершать «уполномоченные операторы почтовой связи».

Хотя в документе такие операторы упоминаются во множественном числе, реально принимать такие платежи онлайн сможет лишь «Почта России», рассказали «Фонтанке» участники рынка. В самой ФГУП подтвердили, что получили статус «уполномоченного оператора» и с 9 января запустили пилотный проект. 

Как долго продлится эксперимент и с какими интернет-магазинами уже налажено взаимодействие, «Почта России» не сообщила, но отметила, что «в ближайшее время к нему будут подключены основные маркетплейсы». 

Участие в пилоте «Фонтанке» подтвердила китайская площадка AliExpress, на которой, по оценкам экспертов, россияне совершают львиную доля всех трансграничных покупок. «По согласованию с «Почтой России» покупателям, сумма заказа которых будет превышать 500 евро, будет предоставлена возможность оплатить пошлину онлайн», – сообщил представитель компании.

По информации «Фонтанки», участвовать в пилоте также будет зарегистрированный в Латвии интернет-магазин китайских товаров Joom. На своем сайте компания сообщает, что сотрудничает с «Почтой России», а также, что клиенты должны предоставить уполномоченному оператору информации о номере и дате заказа и размере таможенных платежей. 

В российском представительстве американского eBay на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В «Яндекс.Маркете», чей сервис Bringly работает с товарами от иностранных продавцов, сообщили, что готовы поддержать нововведения с взиманием пошлин, если это будет «реализовано онлайн с минимальными сложностями для покупателя», цитирует представителя площадки «Коммерсант».

Как платить 

Как следует из приказа Минфина, уполномоченный оператор будет взаимодействовать с электронной системой Федеральной таможенной службы (ФТС), куда будет направлять информацию по каждому интернет-заказу, в том числе персональные данные потребителя. Также он будет вести учет общего веса и стоимости товаров, которые покупатель приобретет за календарный месяц. 

При превышении лимита сайт интернет-магазина предложит уплатить пошлину. Как пояснили в «Почте России», эта процедура будет идентична оплате интернет-покупки  и будет осуществляться непосредственно на сайте онлайн-магазина. «Необходимости переходить на другие страницы или сайты не будет», – отметили в пресс-службе ФГУП.

Представитель  AliExpress уточнил, что по факту платеж все-таки будет проходить на сайте уполномоченного оператора. Но дополнительных действий не потребуется — перед пользователем автоматически возникнет всплывающее окно.

Возможность платить пошлины за интернет-покупки у клиентов «Почты России» появилась еще в ноябре, но это можно было сделать оффлайн, в почтовых отделениях. Онлайн-сервис будет удобнее для потребителей, говорит президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Но все же большинство из них не польстятся на удобство. «Порог будут пытаться обойти, например, совершая покупки не одномоментно, а растягивая на разные месяцы, или переходя на более дешевые товары», – считает он. 

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2018 году россияне оставили в кассах иностранных интернет-ретейлеров 470–480 млрд рублей. Но, по данным опроса «Ромир»,  только 5% россиян за минувший год приобретали товары в зарубежных онлайн-магазинах на сумму от 200 до 500 евро. 

Угроза монополии

Статус единственного уполномоченного почтового оператора может позволить «Почте России» существенно укрепить свои позиции на рынке трансграничной торговли, считает Александр Иванов. По его словам, на ФГУП и так приходится 90% в общем объеме посылок, но если говорить о доставках, которые приносят прибыль (то есть без учета мелких пакетов), – только половина. Остальной рынок делят коммерческие операторы. 

«Есть опасение, что иностранные магазины буду сотрудничать с той службой, которая сделает наиболее удобное решение для клиента и обеспечит надежный обмен данным с ФТС», – отмечает эксперт. Появление монополиста неизбежно отразится на ценах и качестве обслуживания.

Клиенты крупных логистических операторов тоже имеют возможность заплатить пошлину через интернет, но процесс менее удобен и более растянут во времени. Как рассказал «Фонтанке» Евгений Привалов, директор департамента международных перевозок и таможенных операций DPD в России, компания передает данные о своих клиентах ФТС, а уже та их анализирует. Если клиент превысил беспошлинный порог, таможня сообщает об этом оператору, а тот присылает покупателю смс и сообщение по электронной почте со ссылкой на сторонний платежный сервис, через который можно перевести деньги. Только после оплаты операторы берутся за доставку. С июля ФТС тестирует такую систему также с DHL Express, UPS, и Pony Express. 

Клиенты прочих сервисов доставки, не участвующих в эксперименте, должны сами заполнять декларации и подавать их в ФТС на бумажных носителях. Правда, в этом случае ведомство может уповать только на сознательность граждан: перевозчики не ведут учет, сколько и на какую сумму было заказано товаров и не запрашивают у потребителей их ИНН. Но, вероятно, такое окно возможностей будет существовать недолго: после завершения тестирования с крупными игроками, ФТС распространит требования на весь рынок.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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