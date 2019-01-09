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Общество
09.01.2019 17:58
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Адвокат Весельницкая: Обвинения США — попытка скрыть правду о подкупе при принятии «закона Магнитского»

Российский юрист Наталья Весельницкая, которая встречалась с представителями штаба Трампа, а теперь обвиняется в воспрепятствовании правосудию, считает, что ей мешают обнародовать факты о «законе Магнитского».

«Это все направлено на то, чтобы не дать мне осуществлять профессиональную деятельность в том ключе, который болезнен для Америки, а именно связан с законом Магнитского. С той покупкой правосудия и Конгресса, чтобы не дать этим фактам стать публично известными», – цитирует Наталью Весельницкую телеканал «Россия 24».

В Америке полагают, что юрист, в свою очередь, мешает расследованию дела в отношении некой российской компании. Издание The New York Times указывает, что это дело не связано с расследованием российского влияния на выборы, где также фигурирует россиянка. 

Ранее американские СМИ рассказали, что юрист  встречалась с главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, зятем республиканца Джаредом Кушнером и сыном Трампом-младшим. На переговорах, среди прочего, мог обсуждаться компромат на другого кандидата в президенты США — Хиллари Клинтон. Весельницкая давала показания по этому поводу, заверив, что у них состоялась «простая и короткая беседа» в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. 

Напомним, что гибель в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского стала причиной для принятия акта, названного его именем, — по сути, первого пакета американских санкций  в отношении людей, которых считают виновными в нарушении прав человека и принципа верховенства права. Глава фонда Уильям Браудер известен как инициатор закона, который был принят в 2012 году в США. 

Тверской суд Москвы 29 декабря 2017 года заочно приговорил директора Hermitage Capital к девяти годам колонии и штрафу по обвинению в преднамеренном банкротстве и уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,3 млрд рублей. Еще один приговор был вынесен в 2013 году — тогда предпринимателя также приговорили к девяти годам лишения свободы. По первому делу был осужден и погибший в СИЗО юрист Магнитский.

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