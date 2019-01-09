В Финляндии пациент больницы умер от 20-кратной дозы морфина. Медсестра отделалась штрафом

Уездный суд Похъянмаа признал виновной в смерти по неосторожности медсестру, из-за ошибки которой умер пациент, сообщает 9 января Yle.

Мужчина страдал от сильных болей, и осенью 2016 года в стационаре ему установили на предплечье прибор PCA (контролируемая пациентом анальгезия). При установке, помимо 52-летней медсестры, присутствовали её коллеги. Как рассказала подсудимая, она не была полностью знакома с правилами установки прибора РСА, к тому же в больнице им не пользовались до этого случая девять месяцев. На нём был выставлен неправильный режим дозировки, который превышал необходимый объём препарата в 20 раз. Но ни медсестра, ни помогавшие ей коллеги этого не заметили. В результате пациент умер в течение 2 часов от передозировки морфина.

На суде медсестра признала свою вину. Суд заключил, что это была единичная ошибка, не связанная с халатностью, и приговорил её к штрафу в размере 60 дневных зарплат.