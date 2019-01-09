Грузовики обгоняют легковушки в автономности. Беспилотный Freightliner обещают уже в этом году

На выставке Comsumer Electronic Show в Лас-Вегасе корпорация Daimler объявила, что один из самых популярных грузовиков Cascadia дочерней американской компании Freightliner получит беспилотные функции «уровня 2» согласно принятой международной классификации.

Как пишет CNET, новый пакет функций под названием Detroit Assurance 5.0 будет устанавливаться на все грузовики Freightliner Cascadia в качестве стандартного оборудования. Пакет включает «продвинутый» круиз-контроль, работающих на любых скоростях, от нуля до максимальной, с возможностью автоматического торможения перед препятствием, удержания в полосе, с системой предупреждения в «слепых зонах», системой распознавания дорожных знаков и так далее. Уровень 2, впрочем, предполагает, что водитель должен все время держать руль и контролировать обстановку, даже когда автомобиль выполняет некоторые маневры самостоятельно.

Система предусматривает, в частности, автоматическое переключение фар дальнего/ближнего света и автоматическое включение «дворников» в случае дождя. С помощью камер и радаров грузовик может «видеть» даже пешеходов и велосипедистов, которые находятся в «слепых зонах». Кроме этого, автомобиль будет следить и за состоянием самого водителя, предупреждая его об усталости и необходимости отдыха.

Detroit Assurance 5.0 является развитием предыдущей версии, и самым главным отличием его является система автоматического торможения вплоть до полной остановки в случае появления препятствия.

Производители трассовых грузовиков, в числе которых и Daimler, не без основания считают, что внедрение автономных систем управления транспортными средствами начнется именно с грузового «дальнобойного» флота. Несмотря на то, что оборудовать «автопилотом» большой автопоезд сложнее, чем легковушку, экономически это гораздо выгоднее. Поэтому над автономными грузовиками работают и Volvo, и Renault, и Daimler и даже российский «КамАЗ», не говоря уже о Tesla и Nikola. Эксперты прогнозируют появление «автономных» и «полуавтономных» автопоездов на дорогах уже в 2020-2021 годах.

Daimler планирует пропустить фазу «беспилотников» третьего уровня (где еще требуется вмешательство водителя) и перейти сразу к четвертому уровню в течение ближайших десяти лет. Автопоезда с автономным управлением четвертого уровня будут способны совершать всю поездку без вмешательства человека, правда, скорее всего, только по трассам. Но именно потому, что большегрузнам нет нужды пробираться через городские пробки и ориентироваться в стесненных условиях, внедрение настоящих «беспилотных» технологий, по мнению экспертов, начнется именно с грузовых перевозок.

А пока что Daimler заявляет о том, что новые Freightliner Cascadia с «автопилотом» второго уровня появятся на дорогах уже в июле 2019 года.