Цены на бензин на Петербургской бирже резко пошли в рост в новом году

В первый в новом году день торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже цены на бензин продемонстрировали тягу к стремительному росту, прибавив почти 6%.

Например, цена на Аи-92, по данным на сайте биржи от 9 января, превысила 40 276 рублей (+3,96%), а на Аи-95 — 40 957 рублей (+5,88%) за тонну. Межсезонное дизельное топливо продавалось по 44 655 рублей за тонну — рост на 1,52%.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о всех «новогодних подорожаниях» и их причинах — накопительном эффекте НДС и повышении косвенных налогов и сборов.