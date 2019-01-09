Строительство новой ледовой арены СКА на месте СКК начнется через год

Заместитель председателя Совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев рассказал о строительстве новой ледовой арены на месте СКК.

«Строительство начнется в 2020 году. У нас год на подготовку проекта, для проведения всех тендерных процедур, выбора подрядчика. Времени достаточно», – подчеркнул Медведев 9 января на пресс-конференции по поводу теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, гендиректором которого он также является.

Напомним, в 2023 году Петербург примет чемпионат мира по хоккею. Смольный и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко на последнем Международном экономическом форуме подписали соглашение о реконструкции СКК «Петербургский» для проведения матчей ЧМ. Для компенсации затрат инвестора спорткомплекс планировалось окружить жилой застройкой на 300 тысяч квадратных метров, но градостроительный совет не поддержал эту идею.