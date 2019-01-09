Бывший полицейский пять лет брал дань за покровительство секс-притону. Полномочий оказалось недостаточно, в колонию он отправится как мошенник

Суд в Петербурге признал виновным в мошенничестве бывшего полицейского, а после адвоката, Андрея Павлова. Каждый месяц от владелицы притонов он получал по 70 тысяч рублей, но на деле почти 5 млн достались ему просто так.

О приговоре 9 января сообщает пресс-служба судов Северной столицы. Андрей Павлов с 2010 по 2015 год трудился в структуре МВД, был майором полиции. Сотрудник, как установил Московский районный суд, знал о притонах на Московском проспекте, дом 204, и Серпуховской улице, дом 1, и поторопился предложить владелице помощь. Минимум за 70 тысяч рублей в месяц он обещал покровительство и защиту проституток от незваных гостей в погонах. Сотрудничество было продолжительным, но от рейда и закрытия заведений владелицу не уберегло. Почти за пять лет мнимого спокойствия она выложила 4,9 млн рублей, с разочарованием в итоге узнав, что никаких полномочий и возможностей для защиты у Павлова на самом деле не было.

Он признал вину и раскаялся. Перед покровительницей куртизанок извинился и полностью вернул ей деньги. Суду он пообещал больше преступлений не совершать. Раскаяние от колонии его не спасло — суд лишил его свободы на три года.