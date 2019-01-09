Самый популярный в мире электромобиль догоняет самый технологичный

Ежегодная выставка Consumer Electronic Show, открывшаяся 9 января в Лас-Вегасе, несмотря на свою формальную тематику «бытовой электроники», все чаще становится местом дебютов автомобильных новинок и технологий. В этом году в рамках CES 2019 проходит несколько автомобильных премьер.

Так, модернизированный Nissan Leaf получил индекс e-Plus. И без того самый продаваемый во всем мире (кроме Китая), электромобиль претерпел изменения, которые хоть не делают его полноценным соперником Tesla, однако сильно повышают шансы в гонке за технологическим лидером. Особенно учитывая цену: Leaf на данный момент вполовину дешевле Tesla Model 3, пишет Insideeves.

Нынешнее третье поколение Nissan Leaf далеко ушло от первых моделей 2010 года с 25-киловаттной батареей, 110 «лошадками» и запасом хода чуть больше ста километров. У третьего «Лифа» «под капотом» 40 киловатт и 148 сил, а запас хода – 240 километров при хорошей погоде. Но сегодня этого уже мало, поскольку большинство современных электромобилей способны проехать 360 (а некоторые и до 500) километров, не останавливаясь для подзарядки.

Основное отличие Leaf e-Plus (в Европе модель будет обозначаться e+) – это увеличенная до 60 киловатт батарея и 385-километровый пробег. Прежде Leaf не отличался особой «прытью», что часто вызывало нарекания водителей. Теперь мощность мотора составляет 217 лошадиных сил. Но главное, пожалуй, то, что «е-плюс» получил «быструю», а точнее «очень быструю», зарядку. Теперь он способен заряжаться от «розетки» в 100 киловатт против просто «быстрой» зарядки в 50 киловатт раньше. Правда, у Tesla зарядные станции давно уже выдают 120 кВт.

Конечно, до Tesla японцам далеко, да и вряд ли Nissan, ориентирующийся на массовый рынок, хочет конкурировать с премиальной (пока еще) Tesla. Но если Илону Маску удастся претворить в жизнь планы радикального снижения стоимости Model 3, то прямое столкновение самого лучшего и самого массового электромобилей на рынке неизбежно. И тут Nissan есть над чем поработать: пока что в «арсенале» Leaf только «умная» система Е-Pedal, позволяющая не пользоваться тормозами, и система удержания в полосе Pro-Pilot, в то время как Tesla уже сейчас готова ездить самостоятельно.

Поставки Nissan Leaf e+ намечены на середину 2019 года, предзаказы можно делать уже сейчас. Пока планируется, что Nissan поставит в Старый Свет ограниченную партию Leaf e+ Limited Edition в количестве не более 5 тысяч экземпляров. Модификация с 40-киловаттной батареей будет по-прежнему выпускаться как более доступная по цене.

В Россию Nissan Leaf официально не поставляется, но, по оценке экспертов, составляет до 70 процентов парка электромобилей в нашей стране.