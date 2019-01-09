За время новогодних праздников скорая выезжала к поскользнувшимся петербуржцам почти 200 раз

С 1 по 8 января петербуржцы 187 раз поскальзывались на улицах настолько серьезно, чтобы вызвать скорую. Самым травматичным выдалось постпраздничное первое число.

По данным СПб ГБУЗ «Городская станция скорой помощи», 1 января было 29 выездов на несчастные случаи, связанные с гололедом. В последующие дни горожане тверже стояли на ногах — 2 января зафиксирован 21 инцидент, 3-го числа — 24. Самым спокойным оказалось 5 января — 19 падений с вызовом скорой помощи, 4-го и 8-го числа было по 25.

При этом разбивка по районам не всегда отражает реальное положение вещей. К примеру, 8 января был вызов на Богатырский проспект, дом 7, именно на Приморский район это падение и записано. Однако само происшествие, со слов пострадавшего, случилось на Адмиралтейском проезде. Установить точные обстоятельства падения, а значит, и ответственного за уборку конкретной территории удается не всегда.

Напомним, год назад вице-губернатор Николай Бондаренко высказывал идею ввести специальную форму для обращающихся в травматологию из-за гололеда, чтобы можно было зафиксировать адрес происшествия и адрес проживания гражданина с телефоном.

Ранее комитет по благоустройству сообщил, что с 1 января с улиц Петербурга вывезено 250 тысяч, а с начала — полмиллиона кубометров снега. Во время праздников было организовано более 17 тысяч смен техники и 11,5 тысячи смен работников ручной уборки. 9 января улицы Петербурга убирает более 950 машин дорожных предприятий и свыше 1000 работников ручной уборки. Жилком отчитался, что с 30 декабря 2018 года по 8 января к работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников. Максимальное количество техники, дворников и кровельщиков работало в канун Нового года, а также 5 и 6 января.