Спрос на финские визы растёт в Москве, но падает в Петербурге

Финляндия за год выдала россиянам 665 тысяч виз. По сравнению с 2017-м показатель сократился на 8%. Об этом «Фонтанке» рассказали 9 января в Посольстве Финляндии в РФ.

При этом наблюдается интересная тенденция: в Петербурге спрос на финский шенген упал за год на 9% (539 тысяч выданных виз), популярность поездок в Суоми увеличилась среди москвичей.

«В прошлом году в Москве было выдано на 3% больше виз по сравнению с 2017 годом», – отметил руководитель отдела публичной дипломатии и печати Посольства Финляндии в Москве Танели Добровольски. В посольстве связывают такую тенденцию с новыми авиарейсами (авиакомпания «Победа» запустила рейс из Москвы в Хельсинки в октябре прошлого года) и с открытием новых участков трассы М-11 Москва — Петербург.

«Я думаю, что рост интереса жителей столичного региона к Финляндии продолжит расти благодаря новым авиарейсам (Finnair собирается увеличить количество рейсов из Петербурга и Москвы в Хельсинки весной 2019 года), новыми участками скоростной трассы М-11 (в 2019 году трассу обещали открыть практически полностью) и возможным уменьшением времени в пути поезда «Лев Толстой». Все остальное, на мой взгляд, зависит в основном от курса рубля к евро. В прошлом году рубль подешевел к евро, и это было заметно в замедлении туристического потока в Финляндию. С другой стороны, у Финляндии очень хорошая репутация среди россиян, и финская туриндустрия постоянно работает над расширением услуг и предложениями для российских туристов. Так что, если курс рубля будет в этом году более-менее стабильным, я думаю, что туристический поток из России в Финляндию усилится», – поделился прогнозами Добровольски.

Из всех заявителей 0,5% остались без желанной вклейки в паспорте, однако информацию о причинах отказа в визе в дипмиссии не ракрывают.

Согласно полученной «Фонтанкой» статистике портала Schengenvisainfo.com, основанной на официальных данных стран Шенгенского соглашения, Финляндия в 2017 году (информации по всем членам соглашения за 2018 год ещё нет) была самой популярной страной, у которой россияне запрашивали визу, а Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге — лидером по выдаче шенгенских виз, причём 99,6% из них были многократными. Кроме того, дипмиссия оказалась самой щедрой — процент отказа составил лишь 0,3% (1160 из 589 тыс.). Другими популярными направлениями среди россиян стали Италия, Испания и Греция — они выдали более 400 тыс. виз каждая. Менее всего в России были загружены визовые отделы представительств Норвегии, Нидерландов и Польши.

Согласно статистике, больше чем в 95% случаев мультивизу выдают Австрия, Эстония, Германия (московская дипмиссия), Италия, Литва (консульство в Советске), Латвия (консульство в Пскове). Наиболее скупа на многократный шенген Мальта (менее 12%). А отказывают в визе чаще всего Нидерланды (отклонено от 2,9% до 3,8% заявлений, в зависимости от дипмиссии), консульство Норвегии в Мурманске (3,1%), консульство Польши в Санкт-Петербурге (3,1%) и консульство Германии в Екатеринбурге (2,9%),