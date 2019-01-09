Смотритель храма арестован за подрывную деятельность. Его начальники давили «санкционку» экскаваторами, а он пропускал еду через границу

В Петербурге под домашний арест отправлен смотритель православного храма Роман Апаков. Он обвинен в 102 преступлениях, якобы совершенных в период работы в Россельхознадзоре.

Как соообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 января, следствие просило заключить Апакова под стражу, но Октябрьский суд в ходатайстве отказал и отправил обвиняемого под домашний арест по делу о массовом служебном подлоге.

По версии следствия, инспектор пограничного ветконтроля Россельхознадзора Петербурга и области Апаков с июня 2016 года по май 2017-го без фактического осмотра пропускал в Россию мясо из Бразилии. Он составил 102 документа с заведомо ложными сведениями о проведеннной ветеринарной экспертизе и годности товара для свободной реализации, хотя ветсертификаты на продукцию отсутствовали.

Домашний арест Апакову избран по 30 января. Суд учел его регистрацию, отсутствие судимости, работу смотрителем в храме.

Бывший инспектор вину в преступлениях признал, но у него есть оправдание. После того, как Владимир Путин в 2015 году подписал указ об уничтожении санкционных продуктов, шефы Апакова из Россельхознадзора развили кипучую деятельность и пустили под экскаваторы десятки тысяч тонн съестного. Бразильское мясо под эмбарго не попадало, и инспектор своей лояльностью хоть как-то компенсировал продуктовую недоимку.