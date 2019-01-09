Как пассажиры новогоднего круиза Princessa Anastasia коснулись земли лишь на второй день 2019 года

Две тысячи пассажиров новогоднего круиза Princessa Anastasia вместо «пряничной» Риги 1 января наблюдали лишь штормовое море, а в Стокгольм их выпустили спустя 15 часов после прибытия. Туристам объяснили испорченный праздник заботой об их же собственной безопасности, а тем, кто возмущается, предлагают вернуть рижский портовый сбор — 12 евро. А вот чтобы судиться с перевозчиком, придется поехать на Мальту.

Светлана Холявчук/Интерпресс

«Нигде в мире не встречают Новый год так ярко, весело и празднично, как в России!» – констатирует страница сайта паромного оператора Mobi – St.Peter Line, все еще рекламирующая уже прошедший новогодний круиз Петербург – Таллин – Рига – Стокгольм – Хельсинки – Петербург. Но, несмотря на честное предупреждение продавцов, около 2 тыс. жителей России, в основном петербуржцев, решили все же встречать праздник где-нибудь в другой стране и 30 декабря собрались на Морском вокзале, чтобы отправиться в морское путешествие.

Планировалось, что слушать президента и считать удары курантов они будут в открытом море, следуя из Таллина в столицу Латвии, а первое утро 2019 года встречать в «пряничной» Риге, как называли ее в рекламных буклетах.

Однако уже на стойках регистрации им объявили: Риги не будет: на подходах к ней шторм, и «Принцесса Анастасия» из Таллина направится прямиком в Стокгольм. И хотя среди пассажиров были те, кто брал этот круиз именно ради Риги, отказываться от путешествия на вокзале никто не стал.

По-настоящему возмущаться пассажиры стали лишь днем 1 января, когда стало понятно, что Стокгольма вместо Риги в этот день тоже не будет. Сперва судно неторопливо (по ощущениям пассажиров, следивших за передвижением судна в онлайн-сервисе marinetraffic.com, вдвое медленнее обычного) следовало в Швецию сквозь штормовое Балтийское море. А после того, как около 7 – 8 часов вечера оно пришвартовалось в стокгольмском порту, на берег пассажирам сойти не позволили. Как и планировалось заранее, коснуться шведской земли они смогли лишь около 11 утра 2 декабря.

Подозрения и возмущения были вызваны довольно понятными вещами. Во-первых, питаться всем пассажирам 1 января пришлось на пароме за свой счет, тогда как они рассчитывали более бюджетно (а кто-то, наоборот, более разнообразно) впервые в 2019 году отужинать на суше — хоть в Риге, хоть в Стокгольме. Во-вторых, ни о какой компенсации «пряничной» Риги речь не шла. Читатели «Фонтанки», путешествовавшие тем рейсом, передавали, что отдельные представители экипажа предлагали чуть ли не в суд подавать, чтобы добиться хотя бы компенсации портового сбора за Ригу. А поскольку свободного времени у пассажиров 1 января хватало, они довольно быстро нашли в своих договорах пункт, согласно которому «все споры и разногласия, возникающие между пассажиром… и перевозчиком, рассматриваются в соответствии с законодательством Республики Мальта в соответствующем суде Республики Мальта».

Дело в том, что морские перевозки — вещь очень интернациональная. Так, сам ST.PETER LINE Ltd, наименование круизного оператора, который хорошо известен в Петербурге, зарегистрирован на Кипре. «Принцесса Анастасия» ходит под флагом Италии. Это логично, ведь в 2016 году ST.PETER LINE объединился с итальянским оператором Moby S.p.A. Ну а оттуда уже рукой подать до Мальты, где юристы компании принимают судебные претензии пассажиров.

У возмущенных участников круиза есть небольшой шанс поквитаться с паромщиками на родной земле. Ведь де-факто билеты они покупают вовсе не у каких-нибудь киприотов-итальянцев-мальтийцев, а у вполне себе петербургской фирмы ООО «МСПЛ», зарегистрированной по адресу Морского вокзала: на площади Морской Славы, 1. В 2016 году эта компания, принадлежащая карельскому предпринимателю Константину Соловьеву, заключила агентский договор с Moby. И именно она выступает продавцом билетов на сайте паромного оператора stpeterline.com. По данным Федерального агентства по туризму РФ, за прошедший (2017) год эта компания продала «туристического продукта» на 494 млн рублей, обслужив 48,8 тыс. пассажиров.

В анналах судебной истории зафиксирован факт, когда обиженный на борту парома ST.PETER LINE пассажир сумел «наказать» именно ООО «МСПЛ» за запрет проносить на судно еду и напитки. В 2017 году он пожаловался в Роспотребнадзор на этот незаконный, по его мнению, запрет и добился назначения штрафа в 10 тыс. рублей. Однако в арбитраже, а затем и в апелляции, и в кассации «МСПЛ» добился отмены этого решения.

Тем не менее представители перевозчика призывают пассажиров своего новогоднего круиза к благоразумию и даже готовы идти им навстречу.

«Еще 30 декабря мы имели очень точный прогноз погоды, согласно которому в районе Риги ожидался серьезный шторм. Коллегиально — со специалистами — приняли решение не рисковать здоровьем и жизнями 2 тыс. пассажиров и не заходить в Ригу, – объясняет Сергей Котенев, директор российского представительства ST. PITER LINE. – Мы сразу же начали запрашивать шведскую сторону разрешить спуск пассажиров на берег 1 января, но, даже несмотря на форс-мажорную ситуацию со штормом, они нам не пошли на встречу и не выделили пограничников для оформления пассажиров».

Дотошные пассажиры даже связались с властями Рижского порта и якобы получили ответ от них, что разрешение на заход «Принцессы Анастасии» 1 января 2019 года вообще не поступало. Это породило подозрения в том, что посещение Риги изначально не планировалось, а почти двое суток на пароме их продержали, чтобы побольше пополнить кассу магазинов и ресторанов на борту.

Однако в разговоре с «Фонтанкой» заместитель капитана порта Арнис Шмитс подозрения развеял: «В тот день действительно были исключительно плохие погодные условия». Комментировать, действительно ли именно от «Принцессы Анастасии» не было запроса на заход в Ригу, Арнис Шмитс отказался, отметив лишь, что это так, но разрешение на заход агент парома мог подавать вплоть до выхода из Таллина, если бы в последний момент погода все же улучшилась бы.

Но шторм 1 января не утих. «Если бы мы все же зашли в Ригу, мы бы рисковали не выйти оттуда дня два, пропустив уже Стокгольм», – объясняет Сергей Котенев, подчеркнув, что «Фонтанка» сама писала о свирепствовавшем в Балтийском море новогоднем шторме с 14-метровыми волнами. К тому же, он напоминает, что в 2015 году другое судно ST. PITER LINE – «Принцесса Мария», – несмотря на серьезный шторм, все же зашло в Ригу. Тогда судно очень сильно качало, и пассажиры, как он выразился, «испытывали сильный дискомфорт». Настолько сильный, что около 90 путешественников, сойдя в Риге, отказались продолжать путешествие.

Сомнения Сергея Котенева разделяет и Арнис Шмитс: ведь если паромное судно попадет в очень серьезный шторм, который приведет к печальным для пассажиров последствиям, у паромного оператора никто больше не купит билеты.

В любом случае, Сергей Котенев в разговоре с «Фонтанкой» заявил, что его компания готова возместить клиентам стоимость портового сбора за несостоявшийся заход в Ригу – около 12 евро (самая небольшая каюта на двоих стоила минимум 700 евро, в среднем весь пакет с новогодним праздником и едой обошелся в 100 тысяч рублей). Правда, чтобы получить их, им надо написать по электронной почте заявление в компанию. По условиям договора, все претензии принимаются не позже, чем через 20 дней после окончания путешествия. Ни в какую Мальту ехать для этого не придется, заверил Сергей Котенев.

К слову, сейчас круизная кампания единственного петербургского (хоть и итальянского) паромного оператора уже завершена. В последний — рождественский — тур «Принцесса Анастасия» в Ригу все же заходила. В следующий раз круиз состоится лишь в конце апреля.

В целом 2018 год можно назвать успешным для Moby – ST. PETER LINE. За год компания улучшила примерно на 12% число пассажиродней (именно за них компания получает деньги), проданных на паром. Всего в минувшем сезоне было сделано 103 выхода из Петербурга против 87 в 2017 году.

Монополию Moby – ST. PETER LINE прежние городские власти надеялись разрушить. Дело в том, что в прошлом году принято рамочное решение о необходимости обзавестись собственным паромным оператором. Правда, эксперты сильно сомневаются, что к началу этого сезона чиновникам удастся проделать всю организационную работу, включая фрахт судна, его агентирование, запуск маркетинговой кампании и платформы по продаже билетов. К тому же пока не удается договориться и с возможными партнерами.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»