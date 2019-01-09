Почти 150 млн из резервного фонда российского правительства уйдет на покупку жилья для лишившихся крова в Магнитогорске

Больше ста семей получат выплаты на покупку нового жилья после взрыва в Магнитогорске. Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда 147 млн рублей.

О подписанных распоряжениях глава кабмина рассказал на совещании 9 января, его цитирует «Интерфакс». По словам премьер-министра, в первую очередь помощь нужна тем, кто жил в 7-й и 8-й парадных (эти подъезды демонтируют), деньги будут выделены 101 семье.

Ранее сообщалось, что выплаты составят 65 млн, оставшимся без крыши над головой в первые три месяца будут оплачивать съемное жилье.

Руководство Челябинской области выдало пострадавшим 42,5 млн, деньги получили 328 человек.

В региональном правительстве ранее сообщали, что семьи погибших получат по миллиону рублей. Получившим тяжкий или средней тяжести вред здоровью положено по 400 тысяч рублей, легкий — 200 тысяч рублей.