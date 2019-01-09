Глава St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев: Обязательно проведем теннисный матч на «Газпром Арене»

Генеральный директор теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy, заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал о планах провести теннисный матч на «Газпром Арене».

«Мы в диалоге с компанией Kosmos и знаменитым футболистом «Барселоны» Жераром Пике (сооснователем Kosmos. — Прим. ред.), который, наверное, так же увлечен теннисом, как и я. Их делегация приезжала, смотрела «Сибур Арену» и «Газпром Арену». И сразу, когда увидели: «Давайте здесь в ноябре проводить восьмерку мужскую» (итоговый теннисный турнир. — Прим. ред.), но в ноябре идет футбольный сезон, который заканчивается на первой неделе декабря. Поэтому и хоккейные матчи мы играли 16 и 22 декабря. А в декабре играть восьмерку уже поздно. Поэтому, к сожалению, такое событие на «Газпром Арене» по времени не удается провести», – заявил Медведев во время пресс-конференции 9 января по поводу предстоящего St. Petersburg Ladies Trophy.

По словам главы турнира, ранее был намечен матч с участием Надаля и Джоковича (ведущие теннисисты. — Прим. ред.) на большом футбольном стадионе, но он не состоялся из-за травм игроков.

«Провести теннисный матч, пусть даже показательный, с 50 – 70 тысячами зрителей — это хорошая идея. Мы видели реакцию не только питерцев, но и гостей города на хоккейные матчи. Билеты разлетались практически как мармеладки Шараповой. Поэтому идея с теннисным матчем действительно очень хорошая, мы над этим думаем. Обязательно проведем. Тем более 4 экрана, которые работали во время хоккея, позволяли даже тем, кто сидел на самом верху, следить за перипетиями игры», — подчеркнул Медведев.

Напомним, турнир St. Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге пройдет с 28 января по 3 февраля. Он проводится в Северной столице с 2016 года. Чемпионками турнира становились Роберта Винчи, Кристина Младенович и Петра Квитова.