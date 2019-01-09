Данные по «закону Яровой» будут хранить только на отечественном оборудовании из-за санкций и хакеров

Поправки в «закон Яровой» разработало Минкомсвязи РФ. В документе, размещенном 9 января на сайте правительства, говорится, что системы хранения данных, на которых аккумулируются сведения об интернет-пользователях, должны быть только отечественного производства.

«Проект постановления направлен на обеспечение информационной безопасности российской инфраструктуры связи в условиях санкционной политики, проводимой западными странами в отношении Российской Федерации, а также компьютерных атак с использованием уязвимостей иностранного оборудования», — гласит пояснительная записка.

Документ пока не утвержден правительством. В течение ближайших 15 дней его будут обсуждать. Если кабмин примет поправки, они вступят в силу через полгода. По мнению чиновников Минкомсвязи, российское оборудование поможет защититься от «закладок», которые могут быть в иностранных системах хранения данных.

Президент Владимир Путин подписал закон, разработанный депутатом Ириной Яровой, 7 июля 2016 года. Документ ужесточил требования по сбору и хранению пользовательских данных: теперь мобильные операторы, а также владельцы мессенджеров, форумов и сайтов должны хранить в течение полугода телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения. При этом операторы связи вынуждены использовать иностранное оборудование, так как нужных российских устройств нет.