Полицейские не отпустили участницу митинга на Болотной к младенцу. Задержание молодой матери обойдётся России в 7,5 тысячи евро

30-летняя москвичка через Европейский суд по правам человека отсудила у российского правительства компенсацию за задержание на «Марше миллионов», который прошёл на Болотной площади в 2012 году.

Как сказано в постановлении, опубликованном на сайте суда 8 января, в отношении Кристины Зиновьевой нарушены право на свободу и безопасность и право на свободу собраний. Женщина была задержана 6 мая 2012 года, доставлена в полицейский участок, откуда её выпустили только на следующий день.

В жалобе Зиновьева указала, что её свободу ограничили неправомерно: в отделе она сразу заявила, что является матерью и по закону удерживать её не имеют права. Её пятнадцатимесячный ребёнок ждал дома под присмотром няни. Полицейские, не увидевшие в паспорте соответствующей отметки, женщину не отпустили, связаться с семьёй ей также не позволили.

Зиновьева оценила моральный ущерб от разлуки с ребёнком в 30 тысяч евро. ЕСПЧ сократил размер компенсации до 7,5 тысячи евро. Россию обязали рассчитаться в течение трёх месяцев.