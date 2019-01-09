Судно «Профессор Логачев» с частной вооруженной охраной из России дрейфует в Аравийском море

У берегов Аравийского полуострова дрейфует научно-исследовательское судно «Профессор Логачев». На его борту размещена вооруженная охрана. Судовладелец говорит о защите от пиратов.

По данным сервиса слежения за судами Marinetraffic, «Профессор Логачев» с утра 9 января находится у побережья Омана. Судно почти полностью сбросило ход и движется в разных направлениях. Ему присвоен статус «Not Under Command», то есть неуправляемого. Так отмечается транспорт в дрейфе или с поломкой. Карточка судна дополнена еще одной нештатной записью: «Armed guard onboard». Она свидетельствует о наличии вооруженной охраны на борту.

«Профессор Логачев» принадлежит Полярной морской геологоразведочной экспедиции (ПМГЭ) – дочерней организации государственного холдинга «Росгеология». Экспедиция проводит исследования в Арктике, Мировом океане и Антарктиде.

Управляющий директор ПМГЭ Владимир Крюков подтвердил «Фонтанке» присутствие вооруженной охраны на судне.

«У нас заключен договор с российской охранной фирмой. Ее сотрудники поднялись на борт после Суэцкого канала для сопровождения через Аденский залив. Это защита от пиратов», – уточнил Крюков и напомнил о захвате шестерых российских моряков на судне MSC Mandy у берегов Бенина в начале января.

Название охранной фирмы Крюков не уточнил. В списке госзакупок контракт на вооруженное сопровождение флота ПМГЭ отсутствует.

«Профессор Логачев» вышел 7 декабря из Петербурга и взял курс на Бахрейн.

«К месту назначения судно должно прийти 15 января. Оно идет с опережением графика, поэтому временно легло в дрейф, – добавил управляющий директор. – Охрана покинет борт 13 января».

«Профессор Логачев» направляется в Бахрейн для исследования местного шельфа в Персидском заливе. Росгеология заключила контракт с Tatweer Petroleum – Bahrain Field Development Company. Он стал следствием соглашения в области геофизических исследований для разведки и добычи нефти и газа, подписанного в сентябре 2016 года после переговоров Владимира Путина и короля Бахрейна Хамада ибн Исы Аль Халифы.