Виртуальные бонусы и проблемы с регистрацией: «Фонтанка» испытала приложение ФНС для самозанятых

Корреспондент «Фонтанки» вместе с десятками других россиян попытался стать самозанятым с помощью нового мобильного приложения ФНС. В процессе регистрации выяснилось: оно зависает, перебирая ошибки, и переходит на английский. «Благодарные» пользователи уже предложили дополнить его функционал.

скриншот страницы сервиса

C 1 января 2019 года в России появился новый налог на профессиональный доход, который должен вывести из тени самозанятых граждан. В экспериментальном режиме, введенном на десять лет — до 2028 года, для его расчета и оплаты бизнесменам из Москвы, Татарстана, Калужской и Московской областей предложили регистрироваться в специально созданном Федеральной налоговой службой приложении «Мой налог». Но, по отзывам в App Store и Google Play, работает ноу-хау нестабильно. Десятки гневных рецензий «Фонтанка» подтвердила личным экспериментом.

На сайте ФНС регистрацию в приложении «Мой налог» рекламируют как занимающую десять минут. После этого через него можно начинать формировать и отправлять клиентам чеки — на их сумму и будет начисляться налог. Происходить это будет автоматически: считать и сдавать отчеты не нужно. Также в приложении можно следить за начислениями и сроками их оплаты – смотреть все выставленные чеки за любой период и предварительно начисленные суммы налога. Если не заплатить положенное государству до 25-го числа следующего месяца, налог превратится в задолженность, и начнут капать пени. Оплачивать долги целиком или частями можно будет с помощью банковской карты прямо в приложении. Кроме того, в «Моем налоге» можно будет заказать справку с подтверждением доходов, которая пригодится для получения кредита или оформления пособий. И все это без визита в отделение. Но пока лишь в теории.

На практике 9 января корреспондент «Фонтанки» не смог пройти регистрацию с первого раза. Хотя начало было многообещающим. Как регион, в котором ведется в эксперименте предпринимательская деятельность, была выбрана Москва (за отсутствием в эксперименте Петербурга). С помощью камеры смартфона был отсканирован паспорт – приложение моментально распознало данные и внесло их в анкету. Следом для подтверждения личности понадобилось селфи. А на следующем шаге из базы ФНС уже подгрузился ИНН плательщика и осталось только нажать кнопку «Подтверждаю», чтобы отправить заявление в инспекцию. Все это заняло пару минут. Но на стадии отправки телефон внезапно завис. Через 10 минут непрерывной загрузки всплыло сообщение (почему-то на английском языке) – «The network connection was lost», — хотя до этого качество Интернета приложение устраивало. Вторая попытка также не помогла достигнуть цели. Теперь ответ звучал так: «Внутренняя ошибка. Попробуйте еще раз. ID запроса null». Третий заход и вовсе отправил «Мой налог» в нокаут.

Фото: скриншот страницы сервиса

Фото: скриншот страницы сервиса

Лишь спустя почти два часа пришло уведомление, что регистрация прошла успешно: «Поздравляем! Вы стали плательщиком налога на профессиональный доход!» Бонусом были начислены «виртуальные» деньги – аванс на уплату мзды с профессионального дохода — 10 тысяч рублей, которыми ежемесячно можно будет гасить до 25% от суммы налога. Пока оплачивать нечего, но в приложении можно выбрать вид деятельности и начинать формировать чеки для физических и юридических лиц (и аннулировать их). Все операции удобно систематизируются в календаре, а на главном экране сразу же считается общая сумма налога. В пару кликов можно даже прекратить регистрацию в качестве самозанятого.

Фото: скриншот страницы сервиса

Судя по последним отзывам в App Store и Google Play, где приложение скачали уже несколько десятков тысяч человек, «Фонтанке» еще повезло. Некоторые бизнесмены светлого момента регистрации не дождались вовсе.

«Паспорт идентифицировался, физиономия тоже, а дальше – ничего – надпись: пожалуйста, подождите и колесико ожидания крутится уже целый час. так что, оценивать пока нечего, но т.к. без оценки не проходит, ставлю двойку. Может, после регистрации изменю свое мнение... Через час меняю мнение на худшее. Из тех поддержки предложили переустановить. Ха-ха, переустановила. Теперь даже код из смс-ки не проходит. Пишет – внутренняя ошибка сессии. Приложение – супер! Людям нечем заняться, только переустанавливать приложение и вносить очередные коды из смс-сок! Ребята, вы молодцы!» – написала пользователь Elena Skripkina (пунктуация и орфография всех авторов сохранена).

У некоторых «Мой налог» просто не запустился или даже отказался устанавливаться.

«Не могу установить приложение «Мой налог». Пробовал ставить на планшет CHUWI-527, на сотовый LENOVO P-70, выдает ошибку приложения. Купил вчера новый сотовый NOKIA – вообще не устанавливается, пишет о несоответствии требованиям. Ставил два других приложения ФНС — «Мои налоги» и «ЛК ИП». Установились нормально. Дозвонился сегодня до техподдержки, оператор ничем помочь не может. Вопрос – а кто поможет? Неделю маюсь с этим приложением», – написал Alex Asmoloff.

«Загрузил на планшет Samsung приложение не открывается, пришлось удалить, загрузил на телефон Samsung на платформе Android версия 4.4.4 при открытии приложения пишет «приложение остановлено». Это значит зарегистрироваться возможности нет? Регион Москва», – спрашивает IOURI IVANOV.

В ответ на многочисленные проблемы в отзывах то и дело проскальзывает язвительный негатив в адрес разработчиков, налоговой и государства в целом.

«Ага щас я вам рассказал где я и сколько зарабатываю)))лучше я буду платить яндексу комиссию, чем путинские налоги. ищите дураков где-нибудь в Сирии или в Рязани», – пишет пользователь Колян Мордвинцев.

«Нет кнопки «отдать всё!» Рассмотрите тестовое включение кнопок (всё равно ведь введут) "отработать барщину" и «отблагодарить Чубайса за святые 90-е». Сделайте идентификацию по месту прописки – «крепостной графа такого-то (вариации)». Провести конкурс на тему «Придумай сам себе налог», – отреагировал Wasya Ivanov.

К чести ФНС, представители инспекции от лица авторов программы активно отвечают даже таким пользователям. Тем, у кого приложение не распознает паспорт, рекомендуют регистрироваться через личный кабинет, по ИНН и паролю. Тогда сканировать документ не придется. Доступы в личный кабинет можно получить в любой налоговой инспекции, которая принимает граждан. По поводу зависающей регистрации специалисты заявили, что уже занимаются этой проблемой и готовят обновления приложения.

Разработчик приложения – ФГУП ГНИВЦ ФНС России, по подсчетам СПАРК, только за прошлый год получил от ФНС контрактов на более 4,1 млрд рублей на различные работы по сопровождению и развитию автоматизированных информационных системы ФНС. А в 2017 году — на 3,5 млрд. При этом для обратной связи с пользователями используется бесплатный почтовый ящик на платформе Gmail.

Ранее эксперты Forbes посчитали, что, по самым оптимистичным оценкам, поступления от самозанятых могут ежегодно приносить от 600 млрд до 1,5 трлн рублей в бюджет.

Фото: скриншот страницы сервиса

Фото: скриншот страницы сервиса

Илья Казаков