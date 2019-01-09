«Ленводхоз» заморозили до весны. Работников сокращают, технику оставляют во льду

Более 100 человек уволились из одного старейших ГУПов города. Смена директоров и сорванные контракты отсекли «Ленводхоз» от дноочистных работ в Петербурге. Техника ждет оттепели во льду, а люди — без работы.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Преобразование «Ленводхоза» из унитарного предприятия в казенное учреждение со сменой деятельности оставило без работы более 100 человек. Компания, которая чистила реки в Петербурге 100 лет, пережила войну и перестройку, не смогла пережить менеджмента последних лет. Основная часть работ переходит в подведомственный тому же комитету по природопользованию «Экострой». «Ленводхозу» обещают передать все гидротехнические сооружения города, однако обещаний хватало и раньше. Как символ неопределенности — флотилия грузовых шаланд, замороженная на Смоленке.

Темперамент и отчаянность положения сделали главными героями декабря петербургских метростроевцев: из-за многомесячных задержек зарплаты они грозили забастовками и отказывались выходить в смену, Смольный и генподрядчик проводили с ними закрытые (насколько возможно) встречи, а к решению вопроса с выплатами привлекли кучу ведомств, от прокуратуры до службы приставов. Чуть раньше гораздо тише, без скандалов, из одного из старейших унитарных предприятий города, «Ленводхоза», уволились более 100 человек — чистить русла рек и углублять дно организация больше не будет.

Как рассказали «Фонтанке» сотрудники предприятия, сокращение коснулось управления землечерпательных работ (УЗР). Изначально времени им давали до 20-х чисел декабря, однако затем рабочих неделикатно поторопили. «Сказали, что если будем тянуть до последнего, то и выплаты могут растянуть, – рассказывает один из бывших уже работников управления. – В итоге никто упираться не стал, у всех семьи, понятно, что улучшения ждать не приходилось, так что все ушли по соглашению сторон».

Впрочем, кое-что с метростроевским сюжетом «Ленводхоз» роднит. В течение нескольких месяцев перед сокращением на предприятие неоднократно приезжали чиновники. Встречи с сотрудниками проводили «арктический» и «природный» вице-губернатор Михаил Кучерявый, председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев, в чьем ведении и находится «Ленводхоз», а также Валерий Дунисов, глава ГУП «Экострой», куда в течение года перетекла большая часть контрактов «Ленводхоза».

О том, как последовательно сжималось поле деятельности «Ленводхоза», «Фонтанка» уже писала. Критическим для предприятия оказался 2017 год, когда крупнейшие контракты предприятия оказались сорваны и расторгнуты. Это относится к контрактам по Кронверкскому каналу, где из более чем 60 млн оплачено оказалось лишь 23 млн рублей. То же самое произошло с Муринским ручьем, где обе очереди остались незакрыты, а работы оплачены лишь на 30%. Не до конца был исполнен и контракт по Мойке. Субподрядчиком на ряде объектов выступала компания «Ленгидротех», которую «Ленводхоз» продолжал привлекать, несмотря на стабильно плачевные результаты по подрядам. Андрей Петров, возглавлявший ГУП в 2017 году, не смог пояснить такое упорство, но, судя по всему, заказчиков подобное положение дел устраивало: «замечания у ГУП «Ленводхоз» и ГУП «Экострой» к деятельности ООО «Ленгидротех» отсутствуют», – отвечали «Фонтнаке» в комитете осенью.

Понятно, что для предприятия, чьи текущие расходы составляют примерно по 100 млн в год, недополучение денег оказалось фатальным ударом. А год назад «Ленводхоз» еще и остался без контрактов на уборку наплавного мусора в течение 2018 года, в общей сложности почти на 80 млн рублей. Вопреки обыкновению они достались «Экострою». Уже тогда официальная причина смены традиционного подрядчика казалась несколько надуманной: заявку «Ленводхоза» не допустили, так как компания, год за годом выигрывавшая аукцион, почему-то не представила копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I – IV классов опасности. У сотрудников ГУП этот предлог вызывал смех: если бы речь действительно шла о накладке, «Экострой» просто передал бы контракт на субподряд «Ленводхозу». Ритуальной жертвой стал как раз Андрей Петров, которого за «ошибку» и уволили. Невское производственное управление, которое в составе предприятия выполняло очистку водоемов от наплавного мусора, фактически исчезло, часть работников перешла на работу в «Экострой». В 2019 году общая стоимость «уборочных» контрактов у предприятия составляет порядка порядка 223 млн рублей.

А вскоре во главе «Ленводхоза» оказался Игорь Герус. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора «Экостроя» Валерия Дунисова по радиационной и химической безопасности, но функции по сбору опасных отходов были переданы от комитета по природопользованию комитету по благоустройству. После назначения Геруса конкурсная борьба нанайских мальчиков, подведомственных одному комитету, шла уже совсем без сбоев. В феврале 2018 года, тоже с непременной ошибкой в документах, «Ленводхоз» проиграл «Экострою», казалось бы, гарантированные контракты на расчистку русла Кронверкского канала, всего более чем на 40 млн. В комитете, тем не менее, продолжали утверждать, что предприятие никто со счетов не списывает, оно может побороться за очистку Мойки (5 млн), а главное — за дноочистительные работы на Смоленке почти на 80 млн рублей. В итоге ему достался лишь один этап из трех: «Экострой» и «Ленводхоз» не стали снижать стартовую цену, и последний подписал контракт на 34 млн рублей. На этом все для «Ленводхоза» и закончилось: на два других этапа (28 млн и 15 млн рублей) по Смоленке заявился только «Экострой».

Однако и с теми крохами, что достались «Ленводхозу», не заладилось. Лето на Смоленке прошло под знаком нехватки топлива, и доделать начатое не удалось, в ноябре контракт расторгли, из 34 млн комитет оплатил только 13 млн. К тому времени ломать комедию надоело и Смольному, который признал, что «Ленводхоз» будет преобразован в казенное учреждение и начнет заниматься только гидротехническими сооружениями. «Комитет планирует передать... принадлежащий ему («Ленводхозу». – Прим. ред.) природоохранный флот и иную необходимую для производства дноочистных работ технику – в ведение ГУП «Экострой», обладающего необходимыми производственными мощностями для их ремонта и содержания в надлежащем состоянии», – сообщили «Фонтанке» в комитете по природопользованию. – Проводимые руководством ГУП «Ленводхоз» кадровые мероприятия обусловлены исключительно видами и объёмами производимых предприятием работ и реализуются в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства».

На Смоленку вышел «Экострой» на арендованных у «Ленводхоза» шаландах (других нет). Их и сейчас можно увидеть в ковше у залива: 16 груженых судов не увели до ледостава, они стоят, дожидаясь весны. Собеседник в «Ленводхозе» говорит, что для самих шаланд это может быть опасно: грунт обводненный, а значит, при расширении на морозе может рвать грузовые трюмы. Кроме того, есть опасность, что примерзшие к стенке суда при традиционном февральском подъеме воды просто притопит или сильно повредит при ледоходе. Глава комитета Игорь Григорьев называет это глупостями. «Мы советовались с ГУП «Пиларн», они гарантировали, что все будет нормально, – говорит чиновник. – Мы на следующий год продолжаем работы, так что зачем нам таскать шаланды туда-обратно. Специально принимали такое решение и согласовывали его с администрацией района». Добавим, по техзаданию завершить все три этапа очистки Смоленки надо было до 16 ноября 2018 года, так что изначально никто не рассчитывал оставлять здесь шаланды на зимовку.

Сами работники «Ленводхоза» вспоминают, что случаи затопления шаланд были недоброй традицией в нулевые и десятые годы, когда по весне объявлялись конкурсы на подъем. В частности, это происходило на базе на слиянии Обводного канала и Екатерингофки, где иногда суда вынужденно зимовали, однако тогда речь шла о единичных шаландах.

Точно так же на отстое находится и вся техника УЗР — порядка 100 единиц, включая буксиры, земснаряды, шаланды, размывочные комплексы и другие. За исключением того, что находится в аренде у «Экостроя» или чинится там по контракту (как теплоходы «Минск» и «Павловск»), плавсредства остаются на базе «Ленводхоза» на Охте. До своей ликвидации их обслуживало именно УЗР, сейчас заниматься этим некому. По информации комитета, технику после инвентаризации будут передавать на баланс «Экострою». Пока что, если судить по СПАРКу, значительная часть контрактов «Экостроя», где он выступает в качестве заказчика, связана именно с арендой судов (ледокольных буксирных теплоходов, гусеничного экскаватора «Биг Флоут», несамоходных барж и других), транспортировкой грунтов, размещением донных отложений. Кроме того, хватает и прямого субподряда: в частности, при восстановлении пруда в Металлострое за 17 млн дноочистные работы на 12,4 млн отданы никому иному, как компании «Ленгидротех».

Весны ждут не только шаланды с буксирами, но и бывшие работники УЗР. В зависимости от состава участников встреч между представителями Смольного и сотрудниками «Ленводхоза», им, по их собственным словам, то обещали повальное трудоустройство, то говорили, что в «Экострой» будут принимать избирательно. Сейчас, похоже, восторжествовала вторая точка зрения: «Трудоустраивать будут тех, кто правда собирается работать, – говорит Григорьев. – Не думаю, что плохих работников кто-то будет брать. А специалистов — конечно, особенно тех, кто работает на земмашинах. Кроме того, не исключено, что часть работников «Экостроя», которая занимается гидротехническими сооружениями, перейдет в «Ленводхоз». В любом случае, если это и произойдет, то только по весне, когда будут возобновлены работы по дноочистке и углублению. Помимо Смоленки «Экострой» набрал контрактов на пруды в Петергофе, Кронверкский канал в Кронштадте, пруд в Металлострое и на ул. Рябчикова.

Надо сказать, что рабочие пытались выяснить планы руководства, и осенью комитет даже ответил — правда, не им, а полпредству президента. В официальном письме описывается круговорот директоров «Ленводхоза» в природе, а также говорится, что два подведомственных ГУПа отчасти дублируют друг друга. Кроме того, чиновники отмечают, что «Ленводхоз» не справлялся с контрактами, что и подкосило предприятие, а увеличить объем дноочистных работ не представляется целесообразным, так как в распоряжении города всего две землечерпательные машины. Объясняя логику реорганизации «Ленводхоза», комитет подчеркивает: «Детальное доведение планируемых изменений до рядовых сотрудников предприятий до момента принятия правительством Санкт-Петербурга соответствующего правового акта представляется преждевременным».

Депутат Госдумы Сергей Боярский в феврале 2018 года писал вице-губернатору Михаилу Кучерявому письмо, где говорил о том, что за последние 4 года в «Ленводхозе» сменились 5 руководителей. Назначение Игоря Геруса он назвал противоречащим уставу ГУП, так как у него нет профильного образования (закончил ВМА. — Прим. ред.) и 5-летнего опыта работы в отрасли. В биографии предыдущих руководителей также значатся интересные эпизоды, вроде оздоровительного комплекса с банями, торговли мебелью и охотничьих хозяйств.

Кроме того, Боярский писал о доведении «Ленводхоза» до предбанкротного состояния путем «целевого снижения запланированных на 2018 год работ на водных объектах Санкт-Петербурга и передачи персонала и основной части контрактов на очистку рек и каналов от наплавного мусора, на кошение водной растительности и обслуживание гидротехнических ссоружений города в ГУП «Экострой», не имеющий специализированной техники». В новом году парламентарий не столь категоричен. «Нам нужно получить эффективно работающие предприятия, выполняющие задачи, которые ставит перед ними город, – говорит Боярский. – И второе — необходимо позаботиться о тех специалистах, которые на совесть служили городу и предприятию. Этот баланс не всегда удается найти моментально. Надеюсь, что те те люди, которые принимают решения, исходят из тех же принципов, и мы не увидим новых жалоб и коллективных обращений». Поговорить с Валерием Дунисовым, чтобы узнать о кадровых планах «Экостроя», не удалось — в приемной отказались связать корреспондента с директором предприятия.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»