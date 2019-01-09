Макаренко ака Dmitryi. Британские СМИ выложили первые фото задержанного по запросу ФБР россиянина

Российский бизнесмен был схвачен на острове в Тихом океане на следующий день после задержания в Москве предполагаемого американского шпиона. Дмитрий Макаренко подозревается в экспорте товаров оборонной промышленности без лицензии, а также в отмывании денег.

Об этом 9 января сообщает британский таблоид Daily Mail, который первым опубликовал фото «богатого российского бизнесмена».

В руках журналистов оказалось решение суда об аресте россиянина, где он указан как Дмитрий Макаренко ака Dmitryi. По данным следствия, бизнесмен якобы при посредничестве украинского гражданина Владимира Невидомого совершил четыре сделки по поставке приборов ночного видения, тепловизоров и другого оборудования. Он провел эти продажи через банковские счета в Шанхае и Риге. Невидомый признал себя виновным в июне 2018 года, получив 26 месяцев тюремного заключения. Макаренко может получить 20 лет.

Российский коммерсант, по данным СМИ, занимается логистикой и строительством на Дальнем Востоке. В частности, его компания Artayar возводила торговый центр во Владивостоке. Его жена Елена является совладельцем как минимум двух компаний супруга. Дмитрий – выпускник Владивостокской государственной военно-морской академии.

По данным издания, Макаренко и его семья могли какое-то время проживать в Бостоне.

Напомним, что гражданин России был задержан на тихоокеанском острове Сайпан по решению окружного суда Северных Марианских Островов после запроса ФБР. Макаренко обвиняется в попытке незаконного экспорта приборов военного назначения. МИД РФ узнал о произошедшем от родственников. Задержание предпринимателя произошло на следующий день после того, как сотрудники ФСБ поймали Пола Уилана с 4 паспортами в Москве «при проведении шпионской акции».