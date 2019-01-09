«Чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали». Путин объяснил главе РАН, как нужно сотрудничать с иностранцами

Глава Российской академии наук на встрече с президентом посетовал на то, что те страны, которые активно участвуют в организации мозговых штурмов ученых, «автоматически оказываются в центре внимания науки». Путин посоветовал налаживать сотрудничество и рассказал, как это нужно делать.

«У нас здесь нет никаких ограничений, сотрудничать нужно со всеми, кто хочет с нами работать», – заявил 9 января на совещании с Александром Сергеевым Владимир Путин.

По его словам, работа с учеными из других стран должна быть построена на равноправной основе, чтобы: «...мы [Россия] не были просто источником получения каких-то новейших знаний», а получали что-то взамен. «Чтобы мы от этой работы ничего не проигрывали, а только выигрывали» – так схему описал глава государства.

Сергеев, выслушав своего визави, выразил надежду на то, что «вектор интереса» будет направлен в сторону России.

Напомним, физик Александр Сергеев занял пост президента Российской академии наук в сентябре 2017 года. Кроме того, Сергеев является заместителем председателя Совета по науке и образованию при главе государства. В 2013 году академик выступил против планов правительства по реформе РАН. Ранее Сергеев руководил Институтом прикладной физики.