Болельщик упрекнул Семака в примитивной тактике «Зенита». Тренер ответил

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак ответил на претензии одного из болельщиков по поводу однообразной тактики команды. В комментариях к одной из фотографий Семака подписчик спросил: «Сергей Богданович, когда начнем в футбол играть, а не в забросы на Дзюбу?»

«Вы сделайте анализ состава и, исходя из этого, попробуйте смоделировать и игру, и результат», – ответил Семак.

скриншот//instagram.com/sergey_bogdanovich_semak

Напомним, «Зенит» ушел на зимний перерыв на первом месте в чемпионате России, однако год закончился для команды на не очень радостной ноте: сине-бело-голубые проиграли три матча подряд. Благодаря этому идущий вторым «Краснодар» сократил отставание всего до одного очка.

Напомним также, что «Зенит» понес ряд серьезных потерь. Выбыл из-за травмы на долгий срок ключевой игрок — полузащитник Кристиан Нобоа. Один из самых результативных футболистов команды, нападающий Александр Кокорин, был задержан за хулиганство и побои в Москве и в настоящий момент находится в «Бутырке».