Жилинспекция Петербурга в новогодние праздники возбудила дел на 12 млн за плохо убранные дворы

Государственная жилищная инспекция в новогодние праздники проверила 1 654 адреса на предмет содержания придомовых территорий жилищного фонда. Почти на каждом третьем нашли нарушения.

Как сообщает ведомство 9 января, инспекторы проводили проверки дважды: 2 – 3 и 5 – 6 января. Всего проверены 53 управляющие организации. Нарушения выявили по 480 адресам, то есть в 29% случаев. Возбуждены 74 административных дела на общую сумму штрафов в 12,3 млн рублей, вручено 331 предписание для контроля устранения нарушений.

Лучше других организованы уборочные работы в Колпинском, Приморском и Курортном районах. Больше всего нарушений в процентном отношении выявлено в Московском и Петроградском. Основные проблемы — несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, в особенности — территорий, находящихся в ведении Минобороны России. Кроме того, отмечена неудовлетворительная организация работ по очистке кровли от снега и наледи, а также непринятие мер по устранению скользкости придомовой территории.

Ранее сообщалось, что за время праздников частично очищены от снега 5 068 крыш., полностью — 805. К работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекались от 470 до 600 единиц уборочной техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников.