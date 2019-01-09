Паромы между Хельсинки и Таллином будут ходить чаще

Весной 2019 года паромная компания Viking Line увеличит число рейсов на маршруте Хельсинки – Таллин, сообщили 9 января в пресс-службе компании.

С 5 апреля судно Viking XPR будет ходить в Эстонию по пятницам и в Финляндию по воскресеньям трижды в день. Решение принято в связи с растущим спросом. Особенной популярностью пользуются поездки из Финляндии. "Эстония и Латвия – чрезвычайно популярные туристические направления, и всё чаще туристы едут из Таллина дальше, например в Пярну, Сааремаа или Ригу", – пояснил вице-президент Viking Line по продажам в Финляндии и России Кай Таколандер.

Дополнительные отправления летом будут также добавлены в расписание судов Gabriella и Mariella.

Несмотря на то, что в Петербург паромы Viking Line не заходят, россияне являются постоянными пассажирами финского перевозчика. Как заметил Таколандер, по прогнозам, российский сегмент в 2019 году будет понемногу, но стабильно расти. В компании сообщили, что в прошлом году туристы из России стали тратить на круизы больше, и теперь 30% всех забронированных на российский паспорт кают приходится на категории "комфорт" и выше.