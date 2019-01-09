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Происшествия
09.01.2019 16:09
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Челябинские медики попали в ДТП, приехав на место ДТП. Не справились женщины

Медик, приехавшая на место ДТП для помощи пострадавшим, сама стала пострадавшей в ДТП. Виновницы обеих аварий, по предварительным данным, – женщины.

Инцидент произошёл утром 9 января на 38-м километре Западного обхода Челябинска, на территории Сосновского района, сообщает областное УГИБДД на своей странице «ВКонтакте». По основной версии, около 8 часов девушка 29 лет за рулём KIA Ceed превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу (что, впрочем, на данном участке не запрещено), где врезалась в ZAZ Sens под управлением мужчины 40 лет. Одна из машин вылетела в кювет.

Пострадали четверо: оба водителя и два пассажира «ЗАЗа».

Прибыли сотрудники Скорой помощи и ГИБДД. Инспекторы приняли меры для безопасного оформления ДТП. «На патрульных автомобилях ДПС и Скорой помощи также были включены проблесковые маяки», – отмечается в сообщении.

Однако около 8:50 случилось второе ДТП. 40-летняя женщина на «Дэу Нексии» при объезде места ДТП задела фельдшера Скорой помощи – 43-летнюю женщину. Медицинский работник получила травмы.

Челябинские медики попали в ДТП, приехав на место ДТП. Не справились женщины

Некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава писали, что после второго ДТП на место приехала вторая бригада Скорой помощи, и её работники также были сбиты машиной. Однако в официальных источниках этой информации нет, а местные издания пишут, что информация о травмах других медиков не подтвердилась.

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