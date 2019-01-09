Сборщик дани с торговцев на Апрашке отправится в колонию. Стрелять в коллегу ему пришлось из-за борсетки

Куйбышевский районный суд приговорил Махира Мамедова к 8,5 года колонии за убийство коллеги на улице Ломоносова в Петербурге в мае прошлого года. Он признал вину, но объяснил, что просто решил стрелять на опережение.

О приговоре 9 января сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Мамедова признали виновным в убийстве и незаконном изготовлении оружия, срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

«Фонтанка» подробно писала о конфликте, который отправил на тот свет Физули Гараева. Он, как и стрелявший, был членом клана вора в законе Лоту Гули, в Петербурге они занимались сбором дани с торговцев на рынках. Мамедова с поста главного сборщика Лоту снял – до верхушки клана доходило не все. Назначенного Гараева тот без боя пускать к кормушке не хотел. Конфликт разрешился вечером 30 апреля возле пятого дома по улице Ломоносова. Пять выстрелов из самодельного пистолета с патронами для пистолета Макарова попали на видео. Мамедов успел сбежать до приезда оперативников, однако позже его нашли в шкафу коммунальной квартиры на улице Союза Печатников.

На заседании стрельбу осужденный объяснил борсеткой, в которой Гараев, по наблюдениям стрелявшего, хранил пистолет. Была она на нем и в подворотне на Ломоносова. Стрелять Мамедов начал, когда рука оппонента потянулась к сумке.