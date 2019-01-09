В российском селе появилась фекальная горка. Спровоцировавших ее жилищников лишат лицензии

Фекальная горка образовалась в селе под Благовещенском из-за переполненных стоков. Нечистоты хлынули на улицу и замерзли. Местные чиновники решают, как спасать ситуацию и кого наказать за нее.

Как сообщает 9 января ИА «Амур.инфо», коммунальное ЧП произошло еще 29 декабря 2018 года в селе Чигири — спутнике Благовещенска. В трех многоквартирных домах оказались переполнены септики, в результате содержимое очистных сооружений хлынуло на проезжую часть. Образовалась наледь, прозванная местными жителями и журналистами фекальной горкой.

Произошло это потому, что управляющая компания «ЭнергоЦентр-Восток» задолжала подрядчику «ЧУК», который прекратил выполнять свои обязательства по откачке нечистот.

Чтобы спасти жителей Чигирей от зловония, сельсовет привлек к откачке стороннюю фирму, которая чистила стоки в течение новогодних каникул. Теперь управляющую компанию могут лишить лицензии. А пока ее обязали ликвидировать фекальную горку — до 12 января.