Пассажиров, отправленных в Хельсинки вместо Петербурга, вернули на родину другим бортом

Самолёт испанской компании Vueling, не добравшийся до Петербурга из-за снегопада, не продолжил полёт. Почти сотню пассажиров с двенадцатичасовым опозданием в Пулково доставил другой борт.

Как подтвердили «Фонтанке» в Vueling, в ночь на 9 января командир рейса VY7892 из-за метеоусловий принял решение изменить маршрут Барселона – Петербург и ушёл на посадку в Хельсинки.

«Мы направили спасательный самолёт для 86 пассажиров», – уточнили в авиакомпании.

Борт приземлился в Пулково в 14:40. Там его с трёх часов ночи ждут петербуржцы, собирающиеся на отдых в Барселону. Крюк через Финляндию отодвинул их каникулы почти на 14 с половиной часов.

Судя по табло Пулково, других пилотов непогода не смутила — самолёты прилетали и вылетали по расписанию, редкие опоздания укладывались в пределы 30 минут. В самом аэропорту подтвердили, что снегопад на работу не повлиял. В ночь на 9 января видимость над Петербургом ухудшилась с 5000 до 4300 метров. В финском аэропорту, по данным сайта flightradar24.com, видимость не превышала 3500 метров.