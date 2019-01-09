Хакера из «Шалтай-Болтая» освободили досрочно из колонии под Петербургом. Он отметился примерным поведением и психокоррекцией личности

В Петербурге условно-досрочно освобожден из колонии 36-летний участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков. Его исправление не увидела только прокуратура.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 9 января, вступило в законную силу постановление Колпинского суда об условно-досрочном освобождении Теплякова от отбывания наказания.

За осужденного ходатайствовала администрация исправительной колонии № 5 в Металлострое. Теплякову выдали положительную характеристику. Он имеет пять поощрений и ноль взысканий, зарекомендовал себя с положительной стороны, в колонии работал и относился к труду добросовестно, вину признал полностью и раскаялся, посещал мероприятия воспитательного характера и делал правильные выводы, участвовал в психологических обследованиях, предпринимал попытки к психологической коррекции своей личности.

По мнению адвоката, Тепляков поддерживает прочные социальные связи с родственниками, уточняет объединенная пресс-служба судов.

Против свободы Теплякова возражал прокурор Ленинградской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных колониях Сухоруких, но он остался в одиночестве. Судья Ирина Яковлева удовлетворила ходатайство. Решение вынесено 17 декабря.

Теплякова арестовали 3 декабря 2016 года и приговорили к трем годам общего режима с датой освобождения 2 декабря 2019-го. Пока он сидел, были приняты новые правила пересчета времени, проведенного в СИЗО, из расчета день за полтора в колонии. К моменту принятия решения об условно-досрочном освобождении ему оставалось сидеть пять месяцев и семь дней.

Дело «Шалтай-Болтая» рассматривал Московский городской суд. Участников признали виновными по статье 272 УК «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Ранее условно-досрочно вышел лидер группировки Владимир Аникеев. Неясной остается судьба третьего осужденного — Александра Филинова. Он получил столько же, сколько и Тепляков. Четвертый фигурант, Александр Глазастиков, в октябре 2018 года заочно арестован.

«Шалтай-Болтай», он же «Анонимный интернационал», запомнился взломом электронных ящиков высокопоставленных лиц и бизнесменов, жертвами группировки назывались Дмитрий Медведев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, телеведущий Дмитрий Киселев и другие. С 2013 года переписку известных персон выкладывали в открытом доступе, впоследствии «Шалтай-Болтай» пытался продавать взломанную информацию.