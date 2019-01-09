Apple сделает на десяток миллионов смартфонов меньше. Они не продаются

Компания Apple сократит производство трех последних смартфонов – iPhone XS, XS Max и XR. Виной тому плохие продажи и торговая война с Китаем.

Об этом со ссылкой на источники 9 января сообщает Asian Rewiew. Сократить производство планируется примерно на 20%, с 48 миллионов штук в год до 40 – 43. По другим оценкам, речь идет о сокращении лишь на 10% и только на ближайшие три месяца.

Это уже второй раз за последнее время, когда в СМИ появляется подобная информация. О предыдущем сокращении производства в ноябре сообщал The Wall Street Journal. 3 января на Нью-Йоркской бирже акции Apple упали на 9,6 процента – компания впервые за почти два десятилетия снизила прогноз по доходам. Виной тому – торговая война с Китаем, однако не пользуются популярностью новинки и в России. В разговоре с «Фонтанкой» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал iPhone XR провалом года – условно бюджетный флагман стоит дорого и не имеет спроса, так как люди «не понимают, для чего эта модель нужна».