«Туарег» протаранил «Логан» на Смольной набережной. Водителя видели без сознания

В результате столкновения двух иномарок в центре Санкт-Петербурга 9 января серьезно пострадал один из водителей. Удар пришелся на его дверь.

Авария произошла около 13:25 на Смольной набережной. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, столкнулись ехавшие во встречных направлениях Volkswagen Touareg под управлением 49-летнего мужчины и Renault Logan.

Тяжелые травмы получил водитель «Рено», его госпитализировали. Личность пострадавшего устанавливается. На фото с места ДТП видно, что удар пришелся прямо в водительскую дверь «Логана», и обе машины сильно повреждены.

«Проезжали мимо, водитель без сознания сидел, рядом с ним женщина по телефону разговаривала», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец Инна.

По факту случившегося ведется проверка.