Официальные курсы доллара и евро снизились почти на 2,5 рубля

Центральный банк России впервые в 2019 году установил официальные курсы европейской и американской валют, констатировав заметное укрепление рубля.

Официальный курс доллара США на 10 января составляет 67,08 рубля, тогда как 30 декабря он держался на отметке в 69,47 рубля. Евро, в свою очередь, опустился с 79,5 до 76,9 рубля. Об этом 9 января сообщает сайт Центробанка.

Торги на Московской фондовой бирже за время зимних каникул проводились 3, 4 и 8 января. Рубль на них заметно укрепился, что и отражают официальные курсы ЦБ.

Несмотря на это, 9 января рубль на торгах не последовал тенденции последних дней, потеряв почти 20 копеек по отношению к евро и 15 – к доллару. По данным на 15.00 по московскому времени, единая европейская валюта торгуется за 76,76 рубля, а за доллар, в свою очередь, дают 67,03 рубля.