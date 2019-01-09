Эрмитаж разработает новые методы привлечения молодёжи в музейную среду

Государственный Эрмитаж в рамках проекта «Музей 15/24», который продлится два года, намерен разработать новые методы привлечения молодежи в возрасте 15-24 лет в музейную среду. Особое внимание будет уделено молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.

Проект «Музей 15/24» — комплексная инновационная программа, которая будет реализована международным консорциумом в составе Фонда «Эрмитаж Амстердам», Фонда «Эрмитаж 21 век», Аутсайдер Арт Музеем (Нидерланды) для Государственного Эрмитажа. Проект является частью международной программы CreativeTwining (Нидерланды), сообщили в Эрмитаже.

В рамках проекта, который продлится с января 2019 года по декабрь 2020 года планируется реализовать более 200 мероприятий, участниками которых станут молодые люди в возрасте 15-24 года, музейные специалисты и специалисты по музейному и художественному образованию, арт-терапии.

В Эрмитаже отметили, что проект «Музей 15/24» станет первым в России методическим и выставочно-образовательным проектом, формирующим единую методологическую, информационную и ресурсную базу просветительских, образовательных, выставочных событий. Особое внимание будет уделено новым практикам музейной работы с молодыми людьми с ограниченными возможностями.

Напомним, Эрмитаж уже успешно реализует ряд программ для людей с ограниченными возможностями здоровья: проводятся экскурсии для незрячих и неслышащих посетителей, музей активно сотрудничает в Центром социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом», реализуется проект для слепых и слабовидящих детей «История на кончиках пальцев».

Одним из важных новых проектных решений станет создание на время проекта Международного молодежного консультативного совета, в который войдут школьники и студенты из России, Нидерландов и других стран – участников проекта.