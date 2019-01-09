В Москве депутат получил по голове. На него напали в тёмном месте, куда он просил поставить фонари

Муниципальный депутат Ломоносовского района Москвы от КПРФ Кирилл Чиркин рассказал, как ударами по голове его попросили «сбавить обороты». Фонари, установки которых добивался народный избранник, разглядеть нападавших не помогли.

Как сообщил Чиркин на своей странице в соцсети 9 января, его подкараулили ночью на неосвещённом участке и «подленько так» ударили по затылку. Били, пока не повалили на снег. Депутат связывает нападение с работой: в процессе избиения ему рекомендовали «сбавить обороты».

Несмотря на гул в голове и больничную палату, Чиркин оценил иронию: «Напали именно в том месте, где я добивался установки дополнительных опор освещения. Опоры установили, а кабель не провели. У – успех».

Как уточняет КПРФ, Кирилл Чиркин решает проблемы своего и соседних районов, разбирается с деятельностью ГБУ «Жилищник», МОЭК, занимается вопросами капитального ремонта и строительства метро. За излишнюю смелость в последнее время ему прямо обещали физическую расправу, пишет 9 января партийная газета.