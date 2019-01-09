Tesla в Лас-Вегасе «убила» российского робота. Недо-ДТП попало на видео

Эта новость облетела мировые новостные издания: в Лас-Вегасе при подготовке к открытию выставки CES 2019 электромобиль Tesla сбил робота-промоутера российского производства, случайно оказавшегося на подъездной дорожке к одному из павильонов.

Кадр из видео в YouTube

Первоисточником информации была российская компания – производитель роботов Promobot. Согласно информации на сайте компании, ее специалисты завозили оборудование и автономных роботов-промоутеров для оформления своего стенда. Один из роботов в автономном режиме по непонятной причине «отклонился от маршрута, выехал на дорожку на полупустой уличной парковке, где и попал под колеса Tesla».

«Пассажир Tesla, который в этот момент находился в машине, объяснил, что взял автомобиль в аренду и решил протестировать беспилотный режим», – отмечается в сообщении. Из предоставленного компанией видео можно сделать заключение, что Tesla либо чуть-чуть задела робота, либо его просто сдуло потоком воздуха от проезжавшего автомобиля. Серьезного контакта между автомобилем и роботом, судя по всему, не было.

Однако специалисты компании Promobot заявили, что робот стоимостью 1,2 миллиона рублей поврежден настолько, что восстановлению не подлежит.

Видео: YouTube/Promobot

Робот модели Promobot V.4 способен самостоятельно передвигаться как в рамках заданной территории (в этом случае они двигаются «хаотично»), так и по заданным маршрутам или под управлением человека. Он умеет распознавать речь, выполнять голосовые команды, поддерживать разговор, печатать фотографии, запоминать все, что ему говорят, и предоставлять подробный аналитический отчет. «Промобот» «версии 4» может выполнять функции администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов, консультантов и применяться в банках, торговых центрах, музеях и так далее.

В основном «промоботы» предназначены для работы внутри помещений и, как видно на примере ДТП в Лас-Вегасе, легко теряются, попадая в городскую обстановку. Словом, не стоит оставлять маленьких роботов без присмотра.