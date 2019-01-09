СМИ: Минобороны скрывало гибель российского военного в Сирии

В Сирии в ноябре 2018 года погиб младший сержант российских войск Андраник Арустамян. Об этом 9 января пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на справку о гибели военнослужащего. Официально Минобороны об этом инциденте не сообщало.

Согласно документу, который передали родственникам погибшего, сержант якобы 2 ноября «на КПП при открывании минного шлагбаума не удержал и опрокинул его. В результате чего при падении шлагбаума произошел подрыв четырех мин». Пострадал ли при этом еще кто-то, неизвестно.

BBC публикует также фотографии с похорон Арустамяна в его родном селе Тоцкое в Оренбургской области. На них пришло все командование 21-й гвардейской мотострелковой бригады, погибшему отдавали воинские почести.

«Нельзя сказать, чтобы военные как-то скрывали его гибель или делали из нее тайну. У нас в Тоцком все знали, что он погиб, и командование ни от кого этого не скрывало. Другое дело, что министерство обороны, конечно, старается не сообщать лишний раз о потерях, чтобы не отпугивать новых добровольцев, чтобы условно такие, как я, шли и подписывали новые контракты и ехали в Сирию», – рассказал BBC один из братьев погибшего.

Напомним, ранее «Новая газета» сообщала о том, что в начале ноября в Сирии якобы погибли шесть бойцов ЧВК «Вагнер» и несколько сирийских военных. Связан ли с этими сообщениями инцидент с Арустамяном, неизвестно.