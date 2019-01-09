СМИ: Глава предвыборного штаба Трампа информировал Россию о ходе кампании

Американский политический консультант Пол Манафорт передавал данные опросов общественного мнения своему деловому партнеру, якобы имеющему связи с российской разведкой. Связь главы штаба республиканца и России по ошибке рассекретили адвокаты.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается вмешательством России в выборы 2016 года, настаивает, что Манафорт неоднократно врал следствию об отсутствии контактов с российской стороной. По словам спецпрокурора, РФ могла получать отчеты через партнера политконсультанта – Константина Килимника. Об этом сообщила 8 января газета USA Today.

Адвокаты Манафорта настаивают, что у их подзащитного не было намерения вводить следователей в заблуждение. Якобы он просто забыл о предоставлении сведений российской стороне, так как был занят кампанией. Сторона защиты называет это «оплошностью», ссылаясь на «бесчисленные встречи, переписку по электронной почте и многочисленные контакты» главы штаба Дональда Трампа.

Защита направила в суд округа Колумбия 10-страничный документ, где обосновывает свою позицию в ответ на претензии Мюллера. Однако файл, по всей видимости, был отформатирован неправильно, поэтому засекреченные куски, где спецпрокурор рассказывал о лжи Манафорта и связях с российской стороной, оказались доступны для чтения. Там, в частности, говорится о передаче соцопросов, а также переговорах по Украине.

«Манафорт признал, что он обсуждал или мог обсуждать мирный план по Украине с господином Килимником более одного раза», – эта строчка должна была быть скрытой, однако из-за неверного форматирования попала в СМИ. Мюллер настаивает на том, что политтехнолог после предоставления ему доказательств признался, что встречался с Килимником в Мадриде.