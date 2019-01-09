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09.01.2019 14:29
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Рассказавшего о пытках экс-заключенного Ярославской колонии не выпускают из отдела полиции. Он нарушил правила административного надзора

Руководителя ярославского отделения «Руси сидящей» Руслана Вахапова не отпускают из отдела полиции, куда он пришел отметиться. Бывший заключенный после освобождения рассказывал о пытках в колонии, которые попали на видео и спровоцировали серию уголовных дел.

Об общении Вахапова с сотрудниками правоохранительных органов 9 января сообщает фонд «Общественный вердикт». Авторы уточняют, что в отделение полиции Вахапов приехал, чтобы отметиться как бывший заключенный, по правилам административного надзора. Однако уехать ему не дали. В фонде утверждают, что ему грозит наказание за неповиновение законным требованиям полиции. Перед стычкой экс-заключенному вручили протокол о нарушении – он не живет по адресу, указанному в решении суда.

«Вахапов покинул отдел, так как оснований там оставаться не было. А явиться в суд по рассмотрению протокола он может по повестке без сопровождения полиции. Вахапов вышел и сел в машину. Но сотрудники полиции заблокировали машину Вахапова «газелями», а один из полицейских не давал закрыть дверь», – утверждают в фонде. В настоящее время Вахапов находится в отделе.

Из колонии, сотрудники которой стали «звездами» видео «Новой газеты» после избиения заключенного Евгения Макарова, Вахапов вышел летом прошлого года, административный надзор назначен на шесть лет. После освобождения он возглавил местное отделение фонда «Русь сидящая», правозащитники считают, что сегодняшний эпизод – попытка давления, связанная с деятельностью Вахапова.

Справка:

В июле «Новая газета» опубликовала ролик с пытками заключённого Евгения Макарова в стенах ярославской колонии №1. На кадрах сотрудники колонии держали мужчину, одновременно избивая его и поливая водой из ведра. Руслан Вахапов содержался в этой же колонии и рассказал журналистам о пытках после освобождения.
Публикация спровоцировала ряд уголовных дел и арестов, массовые проверки учреждений системы ФСИН.

Фонд «Общественный вердикт» был признан иноагентом в июле 2014 года. В мае 2018 Минюст внес в реестр НКО-иноагентов и «Русь сидящую».

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