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Общество
09.01.2019 14:25
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Защита ловца «церковных» покемонов просит суд пересмотреть приговор

Адвокат блогера Руслана Соколовского, наказанного условно за возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих, попросил суд пересмотреть дело. После частичной декриминализации «экстремистской» статьи он рассчитывает на смягчение срока и снятие судимости. 

«Все дела, которые возбуждались по части 1 статьи 282, подлежат пересмотру и, если у лиц были судимости, то судимость снимается, если она не погашена, и устраняются негативные последствия осуждения», – сообщил 9 января адвокат Алексей Бушмаков «МБХ медиа». 

Как уточнил Бушмаков, ходатайство по Соколовскому о пересмотре приговора, снижении наказания и снятии судимости он подал в Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 9 января. 

Этот же суд первым прекратил дело после изменений в статье 282. От уголовного преследования за сетевую активность освобождён 57-летний жрец-неоязычник. 

Соколовский прославился в августе 2016 года, когда отправился в церковь, построенную на месте Ипатьевского дома, с игрой Pokemon GO и снял охоту за покемонами на видео. В 2017 году суд приговорил блогера к двум годам и трём месяцам условно. 

Соколовский уже столкнулся со связанными с уголовным преследованием сложностями. Из-за неснятой судимости и своей фамилии в «экстремистском» списке Росфинмониторинга он не смог запустить стартап по выпуску издания о криптовалюте. После этого блогер вознамерился отказаться от гражданства РФ.

Справка:

Госдума смягчила наказание по 282 статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал закон 27 декабря.

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