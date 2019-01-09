Защита ловца «церковных» покемонов просит суд пересмотреть приговор

Адвокат блогера Руслана Соколовского, наказанного условно за возбуждение ненависти и оскорбление чувств верующих, попросил суд пересмотреть дело. После частичной декриминализации «экстремистской» статьи он рассчитывает на смягчение срока и снятие судимости.

«Все дела, которые возбуждались по части 1 статьи 282, подлежат пересмотру и, если у лиц были судимости, то судимость снимается, если она не погашена, и устраняются негативные последствия осуждения», – сообщил 9 января адвокат Алексей Бушмаков «МБХ медиа».

Как уточнил Бушмаков, ходатайство по Соколовскому о пересмотре приговора, снижении наказания и снятии судимости он подал в Верх-Исетский суд Екатеринбурга сегодня, 9 января.

Этот же суд первым прекратил дело после изменений в статье 282. От уголовного преследования за сетевую активность освобождён 57-летний жрец-неоязычник.

Соколовский прославился в августе 2016 года, когда отправился в церковь, построенную на месте Ипатьевского дома, с игрой Pokemon GO и снял охоту за покемонами на видео. В 2017 году суд приговорил блогера к двум годам и трём месяцам условно.

Соколовский уже столкнулся со связанными с уголовным преследованием сложностями. Из-за неснятой судимости и своей фамилии в «экстремистском» списке Росфинмониторинга он не смог запустить стартап по выпуску издания о криптовалюте. После этого блогер вознамерился отказаться от гражданства РФ.