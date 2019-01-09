Цена нефти марки Brent впервые с начала года превысила 60 долларов

На торгах 9 января стоимость барреля нефти марки Brent впервые с начала года поднялась выше 60 долларов. Он подорожал более чем на доллар за утро.

Стоимость нефти растет уже восьмой день подряд. Причем также дорожает и марка WTI – она стоит уже более 51 доллара за баррель. Эксперты отмечают, что рост котировок вызван сообщениями об успешных переговорах между США и Китаем о прекращении торговой войны. Кроме того, вышел прогноз о сокращении запасов нефти в американских хранилищах.

Напомним, нефть марки Brent в конце прошлого года стоила 53,8 доллара за баррель.