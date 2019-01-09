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09.01.2019 14:10
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В первую рабочую неделю года Петербург и Ленобласть заметёт. Дорожники готовят спецтехнику

В ближайшие несколько дней синоптики обещают Петербургу и Ленобласти снег и метели. На трассах может быть скользко, предупреждают дорожники.

Как сообщает 9 января пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг, 10 января, в большинстве районов Ленобласти ожидают небольшой, местами умеренный снег. То же самое – ночью 11 января на западе региона, а вот утром и днем в области снегопад усилится, как и ветер – до 15-17 м/с. В отдельных районах возможны метели.

Температура воздуха в четверг составит от минус 6 до минус 11 градусов Цельсия, но местами опустится до минус 14–17 градусов. В пятницу мороз от минус 6 до минус 18 градусов ожидается ночью, а днем потеплеет до минус 1–6 градусов.


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Сегодня, 9 января, снег выпадет в большинстве районов Ленобласти. В отдельных северных районах он будет сильный. Ориентировочно ожидают 4-9 см свежевыпавшего снега, но местами – до 14 см. А 11 января ожидаемая высота свежевыпавшего снега составит 5-10 см, местами – до 15 см. В Петербурге днем обещают небольшой снег и южный, юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. На термометре в течение суток будет от -4 до -6 градусов, сообщает МЧС по городу.

Как отмечают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», для расчистки федеральных дорог и обработки их противогололедными материалами в Петербурге и Ленинградской области могут задействовать 307 машин спецтехники. Водителей просят соблюдать безопасную скорость и дистанцию и не мешать работе дорожной техники.

В случае нештатной ситуации на трассе нужно звонить в круглосуточную диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по телефону: 8 (812) 405-08-60. Диспетчеры «Ленавтодора» круглосуточно ждут обращений водителей по телефону: 8 (812) 251-42-84.

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