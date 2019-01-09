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Общество
09.01.2019 14:03
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Константинопольский синод подписал украинский томос — после торжественного вручения Киеву документа

Томос, который «новая церковь» Украины получила в Рождественский сочельник, вернули в Стамбул. 9 января подписи на указе поставили все члены синода Константинопольского патриархата. 

Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН) телеканала «1+1». В среду документ, дающий автокефалию Украине, внесли на подпись синода, и все архиереи заверили его своими автографами. Теперь бумагу, которая считается окончательно оформленной, должны вернуть в Киев. Это произойдет в течение ближайших дней. 

Напомним, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, глава Константинопольской церкви патриарх Варфоломей вручил Киеву томос об автокефалии. Согласно нему, полномочия «новой церкви» не выходят за пределы Украины, образованная религиозная структура не может самостоятельно ставить епископов или основывать приходы за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Стамбула. 

В раскольническую «церковь» вошли только два архиерея канонической Украинской православной церкви. Остальные новую структуру не признают и считают томос юридически ничтожным. 

Справка:

15 декабря 2018 года в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при активном участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Петр Порошенко объявил о создании в стране новой церковной структуры – автокефальной поместной православной церкви. Ее возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом неканонического Киевского патриархата. В уставных документах церковной организации значится название «Православная церковь Украины».

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