Финляндия оправляется от российского эмбарго – получена лицензия на экспорт рыбы и детского питания в Китай

Финляндия впервые получила лицензию на экспорт рыбы и детского питания в Китай, сообщает 9 января министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии.

Разрешение на экспорт, выданное китайскими властями, пока касается одного финского производителя рыбной продукции и одного его завода. Оно распространяется исключительно на финскую рыбу, и норвежский лосось везти в Китай через Финляндию нельзя. В лицензии прописаны виды рыб и рыбные продукты, которые Суоми будет экспортировать в Поднебесную. Среди них – замороженный, соленый и копченый финский лосось, радужная форель, сиг и плотва.

«Содействие синей биоэкономике (основана на использовании доступных ресурсов для борьбы с проблемами экологии и изменением климата. – Прим. ред.) является одним из главных проектов правительства. Открытие китайского рыбного рынка открывает огромные возможности для всей финской рыбной промышленности», – заявил министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Яри Леппя.

Кроме того, Пекин впервые предоставил экспортную лицензию двум заводам финского молочного концерна, где производят сухие и готовые детские молочные смеси.

«Экспортную лицензию Китая можно считать значительным шагом вперед в торговле продовольствием между Финляндией и Китаем», – подчеркнули в минсельхозе Суоми.

Как уточнили в ведомстве, рынок детских смесей в Китае огромен, а до этого Финляндия поставляла туда лишь молоко и сухую сыворотку, из которых детское питание изготавливалось уже на месте. Теперь продукты могут быть изготовлены и упакованы в Финляндии для розничной продажи напрямую китайским потребителям. Как заметил Леппя, детские смеси – это продукция с высокой добавленной стоимостью.

«Значительные инвестиции правительства Сипиля в экспорт продуктов питания снова дают свои результаты. Хорошие перспективы экспорта также улучшают способность промышленности платить более высокие цены производителям», – сказал министр.

Помимо этого, Суоми экспортирует в Поднебесную небольшой объём молока и сыра.

С конца 2016 года финская сухая детская молочная смесь представлена и на российском рынке (под санкции эта продукция не попадает).

Напомним, после того, как в 2014 году российское эмбарго ударило по пищевой промышленности Финляндии, правительство Суоми запустило программу Food from Finland («Еда из Финляндии»), с помощью которой хотели помочь компаниям, которые потеряли российский рынок, и всему сектору, чтобы продвигать финские продукты по всему миру. Как рассказала в интервью «Фонтанке» министр внешней торговли Финляндии Анне-Мари Виролайнен, часть предприятий нашла альтернативные рынки. Особенно быстро начал расти экспорт в Азию.