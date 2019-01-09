В петербургский ЗакС внесли законопроект о перепланировке нежилых помещений. «Фонтанка» собирала экспертов по этой теме перед Новым годом

Депутат городского парламента Александр Тетердинко внес законопроект, который должен позволить органам исполнительной власти согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах. Раньше этот вопрос был не урегулирован.

Как сообщил Тетердинко 9 января, таким образом депутаты намерены дать соответствующие полномочия городскому правительству, заполняя законодательный пробел.

«Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах согласовывается с городскими властями, – говорит парламентарий. – При этом перепланировка в нежилых помещениях до сих пор происходила без согласования. В эту категорию попадают, например, кафе, офисы и магазины, расположенные на первых этажах. Перепланировка в таких помещениях зачастую проводилась хаотично, со сносом или повреждением несущих конструкций, что могло приводить к аварийным ситуациям».

Напомним, в конце декабря «Фонтанка» организовала круглый стол, на котором депутаты, жилищники и представители администрации как раз обсуждали вопрос о согласовании реконструкции и перепланировки нежилых помещений.

До 2017 года право согласования подобных работ было у районных межведомственных комиссий, однако затем решением Верховного суда это положение отменили. 13 декабря 2018 года в третьем чтении был принят федеральный закон о внесении изменений в ЖК РФ. В четвертой главе, посвященной переустройству и перепланировке, понятие жилого помещения заменено на «помещение в многоквартирном доме». Предполагается, что это должно позволить органам госжилнадзора следить как за жилыми, так и за нежилыми помещениями.