«Дорожная арифметика» каникул: по 25 новых пациентов каждый день

Больше 3 тысяч ДТП произошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние 9 дней, с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Ежедневно с дорог в больницы попадали в среднем по 25 человек. Погибших – в общей сложности 13 человек. Об этом 9 января сообщает на своей странице «ВКонтакте» УГИБДД по городу и области.

В городе Госавтоинспекция за праздничные дни зафиксировала 2513 аварий, в том числе 103 с пострадавшими. Травмы получили 146 человек, в том числе 18 детей, и пятеро погибли. В Ленобласти – всего 650 ДТП, из которых полсотни серьёзных. 79 человек пострадали (шестеро – дети), и восемь погибли.

За эти дни инспекторы выявили 6440 нарушений ПДД (5598 – водителями, 842 – пешеходами), 137 выездов на полосу встречного движения и 108 нетрезвых водителей. Задержаны 32 автомобиля, находящихся в розыске, и шесть человек, числящихся в федеральном розыске, а также 9 предполагаемых преступников и 115 граждан, совершивших административные правонарушения.

Вчера, 8 января, в Петербурге зарегистрировано 326 ДТП, из которых всего четыре с пострадавшими. В них были ранены пять человек, в том числе один ребёнок. В Ленобласти только трое пострадавших в трёх авариях, всего ДТП за день – 67. Это меньше, чем обычно бывает в будний день. Даже в выходные, 22 и 23 декабря (для сравнения), было зафиксировано 1023 ДТП в городе и 214 в области.

Напомним подробнее вчерашние серьёзные аварии в Петербурге. Три человека попали в больницы после ДТП со столбами: на улице Цимбалина с «Шевроле Нивой» и на Приморском шоссе. Причём на Приморском дважды сшибали столбы. Первый раз – «Рено Дастер», тогда обошлось без травм, но столб перекрыл дорогу, как шлагбаум.

А второй раз в Ольгино 62-летний водитель не справился с управлением, не учёл погодные условия и состояние дорожного покрытия. Сам он отделался испугом, а вот его 56-летняя пассажирка попала в больницу Сестрорецка в тяжёлом состоянии – с закрытой травмой живота и с разрывом селезёнки, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району.

Ещё один тяжело пострадавший – пешеход. По предварительной информации УГИБДД, 66-летний мужчина 8 января попал под колёса «Шевроле Авео» в зоне регулируемого пешеходного перехода на пересечении проспекта Стачек и улицы Трефолева.