Бюджет может возместить Ротенбергам и «Ростеху» убытки из-за недовольных дальнобойщиков

Оператор системы автоматического весогабаритного контроля на федеральных трассах (сбора с перегруженных грузовиков) может получить финансовую защиту от общественных протестов. Механизм прописан в концессионном соглашении, внимание на которое обратили «Ведомости».

Согласно проекту, если рядом с пунктами системы весогабаритного контроля будут проводиться собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования или другие подобные мероприятия, которые будут препятствовать строительству или мешать работе, то дополнительные расходы оператора обязуется компенсировать государство. Наличие разрешения властей значения не имеет — оплачиваться будут простои в том числе и от санкционированных акций. Как рассказал газете координатор протестной активности водителей большегрузных автомобилей Андрей Бажутин, протестные требования собираются выдвинуть уже в октябре.

Также концессионер может потребовать от государства дополнительные средства при увеличении сметы более чем на 10%, археологических находках или за вред, причинённый системе транспортом без шин. При этом в расчёт можно включать не только понесённые убытки, но и те, которых оператор только ожидает.

Заявку на создание всероссийской системы автоматического весогабаритного контроля на федеральных трассах в июне 2018 года подала «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). Компания является оператором системы «Платон», принадлежит Игорю Ротенбергу (23,5%), «Ростеху» – через 50% «РТ-инвест», Андрею Шипелову (19%) и Антону Замкову (7,5%). Других претендентов власти ждут до 12 февраля. Если их не будет, то соглашение с РТИТС заключат без конкурса на текущих условиях.

За создание и за 11,5 лет обслуживания системы государство заплатит оператору 118,45 млрд руб.