Вместе со снегопадами пришел гололед. Показываем, как правильно падать

фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Несмотря на традиционные вопросы горожан к уборке улиц, дворники в центре Петербурга старались: во многих местах тротуары расчищены до плитки и асфальта. Однако это привело к появлению несанкционированных катков – пешеходы раскатывают лед и сами же на нем падают. Так что для жителей и тех, кто часто бывает в центре, остро стоит дилемма: что лучше – месить снежную кашу или играть роль начинающего фигуриста.

Для тех, кто оказался в зоне риска, "Фонтанка" повторяет свой всегда актуальный тьюториал по тому, как правильно падать. Аккуратности и безопасности на льду учила олимпийская чемпионка Оксана Казакова: