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Спорт
09.01.2019 13:32
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«Это вопросы не субстанции, а логистики». Песков рассказал, что с ВАДА достигнуто понимание в передаче баз допинг-проб российских спортсменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как обстоят дела с передачей электронных баз допинг-проб московской лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Об этом 9 января пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ТАСС.

«Как таковые данные были готовы к передаче и в прошлый раз. Там возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это вопросы не субстанции, а логистики. По линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями ВАДА относительно того, как дальше будет вестись работа», – заявил Песков.

Напомним, что по договору с ВАДА Россия должна была передать электронные базы московской лаборатории до 31 декабря 2018 года. Однако сделать это не удалось из-за отсутствия сертификации иностранного оборудования в соответствии с отечественным законодательством. 1 января руководитель американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт призвал вновь лишить РУСАДА статуса за срыв сроков предоставления данных. 

Ранее сообщалось, что 9 января эксперты ВАДА должны предпринять новую попытку извлечь данные. На 14 января запланировано заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, где будет рассмотрен вопрос выполнения обязательств России. Если комиссия решит, что обязательства не были выполнены, Российское антидопинговое агентство вновь лишат аккредитации. О том, какими катастрофичными последствиями это обернется, читайте в интервью главы РУСАДА «Фонтанке»

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